Tollygunge, Bhangar, Baruipur Paschim, Jadavpur, Bhabanipur Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 5 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा

दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के बाहरी इलाकों की ये सीटें इस बार नए समीकरण पेश कर रही हैं। एक तरफ टॉलीगंज का 'ग्लैमर' है, तो दूसरी तरफ भांगड़ का वो जमीनी संघर्ष जिसने हाल के वर्षों में सुर्खियां बटोरी हैं। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर युवा चुनौती देने वालों तक, यहां का मुकाबला व्यक्तिगत साख की लड़ाई बन चुका है।