Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

Tollygunge, Bhangar, Baruipur Paschim, Jadavpur, Bhabanipur Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 5 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा

Tollygunge, Bhangar, Baruipur Paschim, Jadavpur, Bhabanipur Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 5 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा

Tollygunge, Bhangar, Baruipur Paschim, Jadavpur, Bhabanipur Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 5 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा

Elections 2026

Hindustan| लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 04 May 2026 08:00 AM IST
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube
दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के बाहरी इलाकों की ये सीटें इस बार नए समीकरण पेश कर रही हैं। एक तरफ टॉलीगंज का 'ग्लैमर' है, तो दूसरी तरफ भांगड़ का वो जमीनी संघर्ष जिसने हाल के वर्षों में सुर्खियां बटोरी हैं। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर युवा चुनौती देने वालों तक, यहां का मुकाबला व्यक्तिगत साख की लड़ाई बन चुका है।

4 May 2026, 08:00:00 AM IST

नतीजों से पहले सभी पार्टी के नेता टेंशन में

भवानीपुर और टॉलीगंज में टीएमसी समर्थकों ने सुबह से ही 'शंख' और 'उलूध्वनि' के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना मेजों तक मशीनों को ले जाने का काम सुरक्षा के घेरे में जारी है। Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 May 2026, 07:30:00 AM IST

शुरू हुई मतगणना की प्रक्रिया

बरुईपुर पश्चिम में विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी की सीट पर मतगणना की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है। जादवपुर में देब्रत मजूमदार और वामपंथी चेहरे बिकास रंजन भट्टाचार्य के बीच की वैचारिक जंग का नतीजा आज सबके सामने होगा। Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
4 May 2026, 07:00:00 AM IST

नतीजों से पहले चरम पर है रोमांच

दक्षिण 24 परगना की सीटों पर आज रोमांच चरम पर है। टॉलीगंज के 'टॉलीवुड' गलियारों से लेकर भांगड़ के ग्रामीण मैदानों तक, हर जगह तनाव और उत्साह का माहौल है। नवाशाद सिद्दीकी और अरूप विश्वास जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दांव पर है। Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
West Bengal Election Result 2026 Bengal Chunav Parinam Live Tollygunge winner अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

हिंदुस्तान

किस राज्य में किसकी सरकार?

सबसे तेज़ सीट वाइज रुझान,हिंदुस्तान ऐप पर!

ऐप डाउनलोड करें
Hindi NewsदेशTollygunge, Bhangar, Baruipur Paschim, Jadavpur, Bhabanipur Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 5 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा