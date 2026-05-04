Tollygunge, Bhangar, Baruipur Paschim, Jadavpur, Bhabanipur Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 5 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा
Tollygunge, Bhangar, Baruipur Paschim, Jadavpur, Bhabanipur Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 5 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा
Elections 2026
Hindustan| लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 04 May 2026 08:00 AM IST
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दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के बाहरी इलाकों की ये सीटें इस बार नए समीकरण पेश कर रही हैं। एक तरफ टॉलीगंज का 'ग्लैमर' है, तो दूसरी तरफ भांगड़ का वो जमीनी संघर्ष जिसने हाल के वर्षों में सुर्खियां बटोरी हैं। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर युवा चुनौती देने वालों तक, यहां का मुकाबला व्यक्तिगत साख की लड़ाई बन चुका है।
4 May 2026, 08:00:00 AM IST
नतीजों से पहले सभी पार्टी के नेता टेंशन में
भवानीपुर और टॉलीगंज में टीएमसी समर्थकों ने सुबह से ही 'शंख' और 'उलूध्वनि' के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना मेजों तक मशीनों को ले जाने का काम सुरक्षा के घेरे में जारी है।
4 May 2026, 07:30:00 AM IST
शुरू हुई मतगणना की प्रक्रिया
बरुईपुर पश्चिम में विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी की सीट पर मतगणना की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है। जादवपुर में देब्रत मजूमदार और वामपंथी चेहरे बिकास रंजन भट्टाचार्य के बीच की वैचारिक जंग का नतीजा आज सबके सामने होगा।
4 May 2026, 07:00:00 AM IST
नतीजों से पहले चरम पर है रोमांच
दक्षिण 24 परगना की सीटों पर आज रोमांच चरम पर है। टॉलीगंज के 'टॉलीवुड' गलियारों से लेकर भांगड़ के ग्रामीण मैदानों तक, हर जगह तनाव और उत्साह का माहौल है। नवाशाद सिद्दीकी और अरूप विश्वास जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दांव पर है।