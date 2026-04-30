Todays Chanakya Exit Poll में असम में BJP सरकार, जानिए किसे मिल रही कितनी सीटें
Todays Chanakya Exit Poll Assam: टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार, असम में एनडीए को 102 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 23 सीटें और अन्य दलों को 1 सीट मिल सकती है।
Todays Chanakya Exit Poll: असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे, लेकिन गुरुवार को जारी एग्जिट पोल ने सत्तारूढ़ बीजेपी-एनडीए गठबंधन के पक्ष में स्पष्ट बहुमत का संकेत दिया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए को 102 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को मात्र 23 सीटें और अन्य दलों को 1 सीट मिल सकती है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो एनडीए 2021 के 73 सीटों के अपने पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए 100 का आंकड़ा पार कर जाएगा। यह बीजेपी के लिए अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन होगा
वहीं, अगर वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर की बात करें तो टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के अनुसार असम में एनडीए को 50 फीसदी वोट मिलते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस: 38 प्रतिशत वोट और अन्य पार्टियों को 12% वोट मिल सकते हैं। इसमें खास बात ये है कि एनडीए को मुस्लिम वोटरों का 14% समर्थन मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 66% मुस्लिम वोट मिले। अनुसूचित जाति (SC) एनडीए को 68% और कांग्रेस को 27%। वहीं ओबीसी वोट एनडीए को 69% को कांग्रेस को 23% मिलने का अनुमान है। जबकि अनुसूचित जनजाति (ST) के वोट एनडीए को 63% और कांग्रेस को 26% मिलने का अनुमान है।
वहीं, एक्सिस माई इंडिया ने असम में एनडीए को 88 से 100 सीट, कांग्रेस प्लस को 24 से 36 और अन्य को 0 से तीन सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। मेट्रिज ने एनडीए को 85 से 95, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 32 सीट और अन्य को छह से 12 सीट मिलने की बात कही है। चाणक्य स्ट्रेटजी ने एनडीए को 88 से 98 , कांग्रेस प्लस को 22 से 32 और अन्य को तीन से पांच सीटें दी हैं। वहीं वोट वाइब्स ने एनडीए को 90 से 100 , कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33 , और अन्य को शून्य से छह सीट दी हैं।
एग्जिट पोल के इन आंकड़ों से साफ है कि असम में जनता एक बार फिर भाजपा नीत एनडीए सरकार पर भरोसा जताने को तैयार नजर आ रही है। हालांकि, अंतिम फैसला 4 मई को मतगणना के बाद ही सामने आएगा।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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