Todays Chanakya Exit Poll कब, जानिए पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में किसकी बनेगी सरकार?
Exit Poll Todays Chanakya: पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव आज खत्म हो रहे हैं। चार मई को सभी राज्यों के रिजल्ट घोषित होंगे। उससे पहले, आज शाम से एग्जिट पोल आने लगेंगे। जानिए, टुडेज चाणक्य कब अपने आंकड़े जारी करेगा।
Todays Chanakya Exit Poll: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। चार मई को बंगाल समेत पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। उससे पहले, आज शाम 29 अप्रैल से एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। इस बार, जिस राज्य पर सबसे ज्यादा वोटर्स की नजरें हैं, वह पश्चिम बंगाल है। यहां डेढ़ दशक से राज कर रहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है। इसके अलावा, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं। विभिन्न सर्वे एजेंसियां एग्जिट पोल के आंकड़े जारी करेंगी, जिसमें टुडेज चाणक्य (Todays Chanakya) भी शामिल है।
टुडेज चाणक्य ने अतीत में कई विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के आंकड़े सटीक जारी किए हैं, जिससे लोगों में उसके नतीजे जानने की इच्छा रहती है। चाणक्य ने एक्स हैंडल पर बताया है कि वह इसके आंकड़े आज नहीं, बल्कि 30 अप्रैल को जारी करेगा। टुडेण चाणक्य ने एक्स पर लिखा, ''कृपया ध्यान दें कि हम 30 अप्रैल 2026 को अपना राज्य विश्लेषण इस प्रकार जारी करेंगे-
शाम 5:30 बजे – असम
शाम 5:45 बजे – केरल
शाम 6:00 बजे – तमिलनाडु
शाम 6:30 बजे – पश्चिम बंगाल''
वहीं, टुडेण चाणक्य के अलावा भी तमाम सर्वे एजेंसियां हैं, जिनके एग्जिट पोल का इंतजार रहता है। एक्सिस माय इंडिया उसी में एक है। इसका एग्जिट पोल बुधवार शाम साढ़े छह बजे से आएगा। इस बार एनडीटीवी पर यह एग्जिट पोल दिखाया जाएगा। इसके अलावा, सी वोटर, मैटराइज समेत तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े बुधवार शाम साढ़े छह बजे से जारी होने लगेंगे।
किस राज्य में अभी किसकी सरकार?
चार राज्यों-असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश-पुडुचेरी में इस बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 से ममता बनर्जी की सरकार है तो तमिलनाडु में डीएमके सरकार में है और उसकी टक्कर AIADMK के साथ है, जिसमें भाजपा भी शामिल है। वहीं, केरल में एलडीएफ दो बार से सत्ता में है और इस बार यूडीएफ से कड़ा मुकाबला है। असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है और कांग्रेस ने कई दलों के साथ मिलकर गठबंधन तैयार किया है। पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (AINRC) और भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री एन. रंगासामी हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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