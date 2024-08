LIVE Updates रिफ्रेश

Hindi news live August 23, 2024: बृज भूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली पहलवानों की क्यों हटाई सुरक्षा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

नेशनल न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और राष्ट्रीय समचार के इस ब्लॉग में खबरों के पीछे की खबरें भी होंगी। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक यहां बने रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा। August 23, 2024 की हर बड़ी खबर का अपडेट मिलेगा यहां।

Latest news on August 23, 2024: New Delhi, Jun 01 (ANI): Former WFI Chief Brij Bhushan Sharan Singh after hearing in alleged sexual harassment case in Delhi's Rouse Avenue court, in New Delhi on Saturday. (ANI Photo)