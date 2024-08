LIVE Updates रिफ्रेश

Hindi news live August 21, 2024: कोलकाता केस में न्याय मांग रहीं एक्ट्रेस को ही मिलीं रेप की धमकियां, शेयर किए स्क्रीनशॉट

नेशनल न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और राष्ट्रीय समचार के इस ब्लॉग में खबरों के पीछे की खबरें भी होंगी। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक यहां बने रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा। August 21, 2024 की हर बड़ी खबर का अपडेट मिलेगा यहां।

Latest news on August 21, 2024: Kolkata: Actor Mimi Chakraborty during the promotion of her upcoming Bangladeshi film 'Toofan', in Kolkata, Thursday, July 4, 2024. (PTI Photo)(PTI07_04_2024_000322A)