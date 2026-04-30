Exit Poll LIVE: टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में असम में भाजपा की बंपर जीत का अनुमान, कांग्रेस का क्या हाल

30 Apr 2026, 06:04:58 PM IST
Today Chanakya Exit Poll: केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच तीखी टक्कर
Today Chanakya Exit Poll: टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सर्वे के मुताबिक सीटों के अलावा वोट शेयर के मामले में भी दोनों दल करीब खड़े दिख रहे हैं। यूडीएफ को 40 फीसदी वोट शेयर मिलने की संभावना है, तो वहीं एलडीएफ को 38 फीसदी वोट मिल सकते हैं। केंद्र में सत्ता में बैठी भाजपा यहां संघर्ष करती हुई नजर आती है। सर्वे के मुताबिक राज्य भाजपा और उसके साथी दल 20 फीसदी वोट शेयर पर पकड़ बना सकते हैं।
30 Apr 2026, 05:59:51 PM IST
Today Chanakya Exit Poll: केरल में विजयन के सिर से छिनेगा ताज: टुडेज चाणक्य सर्वे
Today Chanakya Exit Poll: केरल में सत्ता का सुख भोग रहे वाम मोर्चे के लिए यह चुनाव सफल नहीं रहे। हालांकि, दोनों गठबंधनों के सीटों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक वाम मोर्च को 64 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ को 69 सीटें मिलने की उम्मीद है। भाजपा राज्य में अपनी जड़ों को थोड़ा मजबूत करती हुई दिखेगी। राज्य की 7 सीटों पर भाजपा और उसके साथी दल विजयी हो सकते हैं।
30 Apr 2026, 05:51:04 PM IST
Today Chanakya Exit Poll: असम में कांग्रेस को 38 फीसदी वोट शेयर
Today Chanakya Exit Poll: टुडेज चाणक्य के पोल के मुताबिक असम में कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल भले ही ज्यादा सीटें जीतने में असमर्थ रही है, लेकिन उसका वोट शेयर ज्यादा रहा है। सर्वे के मुताबिक इन दलों को 38 फीसदी वोट शेयर मिलने की संभावना है।
30 Apr 2026, 05:45:00 PM IST
Today Chanakya Exit Poll: असम में भाजपा की बंपर जीत, बहुत के आंकड़े से कहीं आगे जा रहा भाजपा समर्थित गठबंधन
Today Chanakya Exit Poll: असम में एक बार फिर से हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार बनते हुए दिख रही है। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में भाजपा समर्थित गठबंधन को 102 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहां कांग्रेस और उसके साथी दल केवल 23 सीटों पर सिमट कर रह सकते हैं।
30 Apr 2026, 05:40:51 PM IST
Today Chanakya Exit Poll: असम में भाजपा के लिए बंपर वोटिंग,
Today Chanakya Exit Poll: टुडेज चाणक्य सर्वे के मुताबिक असम में भाजपा समर्थित दलों के लिए बंपर वोटिंग हुई है। आकंड़ों के मुताबिक भाजपा समर्थित दलों को 50 फीसदी से ज्यादा वोट मिलने की संभावना है।
30 Apr 2026, 05:36:27 PM IST
Today Chanakya Exit Poll: टुडे चाणक्य आज जारी करेगा, एग्जिट पोल के नतीजे
Today Chanakya Exit Poll: टुडे चाणक्य पांच राज्यों के लिए आज अपने एग्जिट पोल्स के आंकड़े जारी करने वाला है।