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मुझे चुप कराना है तो जान से मारना होगा, ममता बनर्जी का भाजपा पर बड़ा हमला

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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इससे पहले ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा था कि 'गद्दार' अब भाजपा के सहयोगी बन चुके हैं। ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बिना विरोध करने वाले नेताओं से कहा कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं को गुमराह करना बंद करें।

मुझे चुप कराना है तो जान से मारना होगा, ममता बनर्जी का भाजपा पर बड़ा हमला

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब भाजपा पर नया हमला बोला है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा टीएमसी के नेताओं को लगातार प्रताड़ित कर रही है लेकिन वो चुप नहीं बैठेंगीं। ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि अगर भाजपा को ममता बनर्जी को चुप कराना है तो जान से मारना होगा। इस दौरान ममता ने पार्टी से बागी हुए सांसदों पर भी निशाना साधा।

ममता बनर्जी के इस वीडियो को टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। शुक्रवार को जारी इस वीडियो में ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दी। ममता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब टीएमसी से सांसदी से इस्तीफा देने वाले पार्टी के तीन दिग्गज नेताओं ने भाजपा ज्वॉइन कर लिया है और भाजपा ने उन्हें बंगाल उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित किया है।

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क्या बोलीं ममता बनर्जी?

वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को डराने-धमकाने और तोड़ने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, "अगर मुझे चुप करना है, तो तुम्हें मुझे मारना होगा। हां, तुमने इसके लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी।" टीएमसी प्रमुख ने दावा किया कि उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया और उन्हें अपमानित किया गया। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेते हुए कहा, “आपने किसे नहीं प्रताड़ित किया? आपने महुआ, अभिषेक, कल्याण पर हमले किए। यहां तक कि आपने मेरे घर पर भी हमला किया।”

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टीएमसी नेताओं के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप

ममता बनर्जी ने हिरासत में लिए गए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्थिति पर भी चिंता और नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉक-अप में उनके नेताओं के साथ बेहद क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "मेरे कई सहयोगी इस समय लॉक-अप में बंद हैं और उन्हें फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है।" कुछ नेताओं को कमर में रस्सी बांधकर और पैरों में बेड़ियां डालकर घुमाया जा रहा है। कुछ के सिर मुंडवा दिए गए हैं, तो कुछ पर बेहद गंदी चीजें फेंकी गई हैं। इन बातों का जिक्र करना भी अपने आप में शर्मनाक है।"

बागियों पर भड़कीं

ममता बनर्जी ने बागी नेताओं पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विश्वास से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं होती लेकिन ये नेता आज जनता के विश्वास को तोड़ रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बागी या तो पार्टी में बने रहें या फिर खुलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि तृणमूल के बागी विधायक और सांसद भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा, ''जो लोग खेल खेल रहे हैं, वे अपना फैसला कर लें। या तो तृणमूल कांग्रेस में रहकर हमारे साथ काम करें या सीधे भाजपा में शामिल हो जाएं। मझधार में नहीं रहें, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा।'' ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं को गुमराह करना बंद करें। उन्होंने कहा, ''अगर आप जाना चाहते हैं तो सीधे भाजपा में जाइए। तृणमूल कांग्रेस में होने का दिखावा करते हुए उनके लिए काम मत कीजिए।''

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भाजपा ने पूर्व TMC सांसदों को दिया टिकट

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी अपनी 28 साल पुरानी पार्टी के सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही हैं। पार्टी के कई सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हो चुके हैं। इस बीच भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए पूर्व टीएमसी सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ये तीनों नेता कुछ घंटे पहले ही तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। अप्रैल में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलने के बाद राज्य की तीनों राज्यसभा सीट पर भी भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इन सीट के लिए 24 जुलाई को उपचुनाव होंगे और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी।

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Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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