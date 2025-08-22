रिटायरमेंट के बाद कांग्रेसी हो गए टीएन शेषन, सेवा से हटने के बाद किस चुनाव आयुक्त ने क्या किया

अगस्त 2025 में बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रिपोर्ट के सामने आने पर ज्ञानेश कुमार एक राजनीतिक रूप से विवाद के केंद्र में आ गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों में व्यापक अनियमितताओं का आरोप लगाया और इसे 'वोट चोरी' करार दिया।

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद गहरा गया है। चुनाव आयोग ने 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 22 लाख मृत, 36 लाख स्थानांतरित और 7 लाख दोहरे पंजीकरण वाले मतदाता शामिल हैं। विपक्षी दल (कांग्रेस और राजद) ने इसे 'वोट चोरी' और अल्पसंख्यकों व कमजोर वर्गों को मतदान अधिकार से वंचित करने की साजिश करार दिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और रोजाना चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं।

विपक्ष के निशाने पर ज्ञानेश कुमार दरअसल, अगस्त 2025 में बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रिपोर्ट के सामने आने पर ज्ञानेश कुमार एक राजनीतिक रूप से विवाद के केंद्र में आ गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों में व्यापक अनियमितताओं का आरोप लगाया और इसे 'वोट चोरी' करार दिया। 17 अगस्त को इन आरोपों का जवाब देते हुए ज्ञानेश कुमार ने इन्हें निराधार और संविधान का अपमान करने वाला बताकर खारिज किया। उन्होंने राहुल गांधी से सात दिनों के भीतर शपथ पत्र प्रस्तुत करने या औपचारिक माफी मांगने की मांग की, चेतावनी देते हुए कि ऐसा न करने पर दावा अमान्य हो जाएगा।

इतना ही नहीं, ज्ञानेश कुमार ने बिहार एसआईआर सहित चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया का बचाव किया, इसके कानूनी आधार, पारदर्शिता और समावेशी जांच पर जोर दिया। उन्होंने गोपनीयता की चिंताओं और न्यायिक मिसाल का हवाला देते हुए मतदाता सूचियों और सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक न करने का भी समर्थन किया। आइये अब जानते हैं, आजादी के बाद कौन-कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बने और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद क्या भूमिकाएं रहीं…

भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन सुकुमार सेन (2 जनवरी 1898 - 13 मई 1963) एक भारतीय सिविल सेवक थे। 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र भारत के पहले दो आम चुनावों ( 1951-52 और 1957 ) का सफलतापूर्वक संचालन और निरीक्षण किया। उन्होंने 1953 में सूडान में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। सेन का जन्म 2 जनवरी 1899 को एक बंगाली बैद्य-ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह सिविल सेवक अक्षय कुमार सेन के बड़े या सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने प्रेसीडेंसी कॉलेज, कोलकाता और लंदन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उन्हें बाद में गणित में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 1921 में सेन भारतीय सिविल सेवा में शामिल हो गए और एक आईसीएस अधिकारी और न्यायाधीश के रूप में विभिन्न जिलों में सेवा की। 1947 में उन्हें पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जो ब्रिटिश भारत के किसी भी राज्य में एक आईसीएस अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला सबसे वरिष्ठ पद था। वह अभी भी उस क्षमता में कार्यरत थे जब उन्हें 1950 में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। वह पद्म भूषण के नागरिक सम्मान के पहले प्राप्तकर्ताओं में से थे।

भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त केवीके सुंदरम कल्याण वैद्यनाथन कुट्टूर सुंदरम (11 मई 1904 - 23 सितंबर 1992), जिन्हें केवीके सुंदरम के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सिविल सेवक थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले विधि सचिव (1948-58) और भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त (20 दिसंबर 1958 - 30 सितंबर 1967) के रूप में इतिहास रचा। उन्होंने 1968-71 की अवधि के लिए भारत के पांचवें विधि आयोग की अध्यक्षता भी की। वह उस श्वेत पत्र के प्रमुख लेखक थे, जिसका उपयोग भारत की स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के मार्गदर्शन के लिए किया गया था। इसके लिए उन्हें लॉर्ड लुईस माउंटबेटन से व्यक्तिगत धन्यवाद और उच्च प्रशंसा प्राप्त हुई। वह एक संस्कृत विद्वान भी थे। द इंडिपेंडेंट के अनुसार, विनम्रता और विवेक से परिपूर्ण सुंदरम को 1968 में भारत सरकार द्वारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्रदान किया गया।

भारत के तीसरे मुख्य चुनाव आयुक्त एसपी सेन वर्मा एसपी सेन वर्मा भारत के तीसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972 तक इस पद पर कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान 1971 में पांचवीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ। कहा जाता है कि एसपी सेन वर्मा ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यकाल में चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए गए। 1971 का आम चुनाव उनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यह भारत के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का दौर था।

भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रिंस श्री नागेंद्र सिंह प्रिंस श्री नागेंद्र सिंह (18 मार्च 1914 - 11 दिसंबर 1988) एक भारतीय वकील और प्रशासक थे, जिन्होंने 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश थे और भारत के उन चार न्यायाधीशों में से एक थे, जो हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे।

नागेंद्र सिंह का जन्म 18 मार्च 1914 को डूंगरपुर रियासत में विजय सिंह और उनकी पत्नी दवेन्द्र कंवर के घर हुआ था; उनके बड़े भाई लक्ष्मण सिंह प्रथम थे, जो डूंगरपुर के अंतिम सम्राट थे। सिविल सेवा में शामिल होने से पहले उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की। वह भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए और पूर्वी राज्यों के क्षेत्रीय आयुक्त, भारत की संविधान सभा के सदस्य, रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव, परिवहन महानिदेशक और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्य किया। 1966 से 1972 तक सिंह भारत के राष्ट्रपति के सचिव थे।

इसके बाद, 1 अक्टूबर 1972 से 6 फरवरी 1973 तक वह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। 1966, 1969 और 1975 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया और उन्होंने 1967 से 1972 तक अंशकालिक आधार पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में कार्य किया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन का सचिव भी चुना गया। 1973 में वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए हेग चले गए और फरवरी 1985 से फरवरी 1988 तक इसके अध्यक्ष रहे, जब तक वे सेवानिवृत्त नहीं हुए। वह हेग में ही रहे और दिसंबर 1988 में वहीं उनकी मृत्यु हो गई।

भारत के 5वें मुख्य चुनाव आयुक्त तिरुमलराय स्वामीनाथन तिरुमलराय स्वामीनाथन (1 दिसंबर 1970 - 2 नवंबर 1972) भारत के कैबिनेट सचिव रहे। वे भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) के सदस्य थे। स्वामीनाथन ने 7 फरवरी 1973 से 17 जून 1977 तक भारत के पांचवें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया।

कैबिनेट सचिव (1 दिसंबर 1970 - 2 नवंबर 1972): टी स्वामीनाथन भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) के सदस्य थे, जो ब्रिटिश काल से चली आ रही एक प्रतिष्ठित सेवा थी। कैबिनेट सचिव के रूप में, उन्होंने भारत सरकार के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नीति निर्माण में योगदान दिया।

मुख्य चुनाव आयुक्त (7 फरवरी 1973 - 17 जून 1977): वे भारत के पांचवें मुख्य चुनाव आयुक्त बने और इस पद पर उन्होंने लगभग साढ़े चार वर्ष तक कार्य किया। उनके कार्यकाल में 1977 का छठा लोकसभा चुनाव हुआ, जो भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। यह चुनाव आपातकाल (1975-1977) के बाद हुआ, जिसमें जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को हराकर पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई। स्वामीनाथन ने इस संवेदनशील दौर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत के छठे मुख्य चुनाव आयुक्त एसएल शकधर एसएल शकधर (1918-2002) भारत के छठे मुख्य चुनाव आयुक्त और तीसरी, चौथी तथा पांचवीं लोकसभा (भारतीय संसद के निचले सदन) के पूर्व महासचिव थे। वे 1977 से 1982 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। वे जम्मू और कश्मीर के निवासी थे। 2002 में उनका निधन हो गया। वे संविधान और संसदीय कार्यवाही के विशेषज्ञ थे। उन्होंने लोकसभा के सुचारु कार्यकरण के लिए संसदीय प्रक्रियाओं में अनुकूलन और बदलाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संसदीय मामलों में उनके गहन ज्ञान और व्यापक अनुभव का प्रतीक उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसे उन्होंने सुभाष कश्यप के साथ मिलकर संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया पर लिखा है।

भारत के 7वें चुनाव आयुक्त राम कृष्ण त्रिवेदी राम कृष्ण त्रिवेदी एक प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवक थे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। राम कृष्ण त्रिवेदी (1 जनवरी 1921 - 19 नवंबर 2015) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी थे और अपनी निष्पक्षता व प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें उनके सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए पद्म भूषण (भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान) से सम्मानित किया गया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त (18 जून 1982 - 31 दिसंबर 1985): राम कृष्ण त्रिवेदी भारत के 7वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके कार्यकाल में 1984 का आठवां लोकसभा चुनाव हुआ, जो कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। यह चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ, जिसमें राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 414 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की। त्रिवेदी ने इस संवेदनशील समय में निष्पक्ष और सुचारू चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कई सुधार किए गए।

गुजरात के राज्यपाल (26 फरवरी 1986 - 2 मई 1990): गुजरात के राज्यपाल के रूप में त्रिवेदी ने संवैधानिक दायित्वों का पालन किया और राज्य के प्रशासनिक मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यकाल में गुजरात में सामाजिक और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।

आरके त्रिवेदी का जन्म म्यांमार (बर्मा) के म्यिंग्यान में हुआ था। उन्होंने 1943 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने से पहले यंगून विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार के साथ 36 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया। उन्होंने योजना एवं विकास, वित्तीय प्रशासन, शिक्षा और कार्मिक प्रशासन के क्षेत्रों में योगदान दिया और भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में सचिव के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। वे 1979 में सेवानिवृत्त हुए।

उन्होंने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों में जिलाधिकारी और इलाहाबाद के आयुक्त के रूप में कार्य किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में चिकित्सा, वित्त, विद्युत और गृह विभागों का नेतृत्व भी किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया और मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी के उप-प्राचार्य के रूप में कार्य किया। वे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे।

भारत सरकार में उन्होंने नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग और योजना आयोग में कार्य किया और भारत की पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की। वे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के उपाध्यक्ष और कुआलालंपुर में एशियाई विकास प्रशासन केंद्र (ईएससीएपी-यूएन) के सलाहकार रहे। वे 1980 से 1982 तक भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे, जब उन्हें भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने 1984 के भारतीय संसद के आम चुनाव सहित दुनिया के सबसे बड़े चुनावों की देखरेख की।

भारत के 8वें चुनाव आयुक्त रुद्रबटला वेंकट सूर्य पेरी शास्त्री रुद्रबटला वेंकट सूर्य पेरी शास्त्री भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने 1 जनवरी 1986 से 25 नवंबर 1990 तक, कैंसर के कारण अपनी मृत्यु तक इस पद पर कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान 1989 का आम चुनाव हुआ। 1 फरवरी 1929 को आंध्र प्रदेश के भीमिलिपटनम में जन्मे पेरी शास्त्री ने मद्रास विश्वविद्यालय के अंतर्गत मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद, उन्होंने अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) और रायपुर (तत्कालीन मध्य प्रदेश) में पढ़ाया, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में बीसीएल की डिग्री के लिए दाखिला लिया। उन्होंने दिल्ली से बीसीएल और एलएलएम पूरा किया और वहां विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया।

1956-57 में वे भारत के विधि आयोग में कनिष्ठ विधि अधिकारी के रूप में शामिल हुए और बाद में भारत सरकार के विधि मंत्रालय में चले गए। उन्होंने विधि मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया और 1978 में भारत सरकार के सचिव के पद तक पहुंचे। पेरी शास्त्री कई वर्षों तक भारत सरकार के प्रमुख विधायी मसौदाकार रहे। उन्होंने भारत के संविधान में कई संशोधनों और कई युगांतरकारी विधेयकों का मसौदा तैयार किया, जिनमें 1950 का भारतीय सड़क निगम अधिनियम, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 शामिल हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पेरी शास्त्री के कार्यकाल के दौरान भारत सरकार ने 1989 के आम चुनाव की पूर्व संध्या पर दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करके आयोग को बहु-सदस्यीय निकाय में परिवर्तित करने का पहला प्रयास किया। इस कदम को व्यापक रूप से पेरी शास्त्री की शक्तियों को कम करने के प्रयास के रूप में देखा गया, जिन्होंने चुनाव के समय या संचालन पर सरकार के दबाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जैसा कि पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सी. जी. सोमैया ने अपनी पुस्तक द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में वर्णित किया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी के कार्यकाल के दौरान, पेरी शास्त्री ने व्यापक चुनावी सुधारों की सिफारिश की। उनके कार्यकाल में मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग की दिशा में पहला कदम भी उनके कार्यकाल में उठाया गया।

भारत के 9वें मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमादेवी वीएस रमादेवी (15 जनवरी 1934 - 17 अप्रैल 2013) एक भारतीय राजनीतिज्ञ थीं, जिन्होंने 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक भारत की 9वीं मुख्य चुनाव आयुक्त और कर्नाटक की 8वीं राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थीं। उनके बाद टीएन. शेषन ने उनका स्थान लिया। रमादेवी 1 जुलाई 1993 से 25 सितंबर 1997 तक राज्यसभा की महासचिव के रूप में सेवा करने वाली पहली (और अब तक की एकमात्र) महिला थीं। वह 2 दिसंबर 1999 से 20 अगस्त 2002 तक कर्नाटक की पहली और अब तक की एकमात्र महिला राज्यपाल भी थीं।

रमादेवी का जन्म 15 जनवरी 1934 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के चेब्रोलू में हुआ था, जो संक्रांति फसल उत्सव की तिथि थी। उनकी शिक्षा एलुरु में हुई। एमए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने 26 जुलाई 1997 से 1 दिसंबर 1999 तक हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल और 2 दिसंबर 1999 से 20 अगस्त 2002 तक कर्नाटक की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 17 अप्रैल 2013 को बैंगलोर के एचएसआर लेआउट स्थित उनके निवास पर उनकी मृत्यु हो गई।

भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन तिरुनेलई नारायण अय्यर शेषन (15 मई 1933 - 10 नवंबर 2019) एक भारतीय सिविल सेवक और नौकरशाह थे, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य किया। मद्रास और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कई पदों पर कार्य करने के बाद, उन्होंने 1989 में भारत के 18वें कैबिनेट सचिव के रूप में सेवा की। उन्हें भारत का 10वां मुख्य चुनाव आयुक्त (1990-96) नियुक्त किया गया और वे अपने चुनावी सुधारों के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 1996 में सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने 1997 का भारतीय राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और केआर नारायणन से हार गए। इसके बाद, उन्होंने 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा।

टीएन शेषन को 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए गए उनके साक्षात्कार के अनुसार, कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने चुनावी सुधारों के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के चुनाव आयोग की स्थिति और दृश्यता को फिर से परिभाषित किया। उन्होंने सौ से अधिक चुनावी गड़बड़ियों की पहचान की और चुनाव प्रक्रिया में सुधार किया। उनके द्वारा लागू किए गए कुछ प्रमुख सुधारों में शामिल हैं, जैसे चुनाव आचार संहिता को लागू करना, सभी पात्र मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र, चुनाव उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित करना, और चुनाव का सामना करने वाले राज्य के अलावा अन्य राज्यों से चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना।

उन्होंने मतदाताओं को रिश्वत देने या डराने, चुनाव के दौरान शराब बांटने, प्रचार के लिए सरकारी धन और मशीनरी का उपयोग, मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने, प्रचार के लिए पूजा स्थलों का उपयोग करने, और बिना पूर्व लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर या तेज आवाज में संगीत बजाने जैसी गड़बड़ियों पर अंकुश लगाया।1999 के भारतीय आम चुनावों के दौरान, उनके सुधारों के परिणामस्वरूप, 1488 उम्मीदवारों को अपने व्यय विवरण प्रस्तुत न करने के कारण तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया। ऐसा बताया गया कि उन्होंने 40,000 से अधिक व्यय विवरणों की समीक्षा की और 14,000 उम्मीदवारों को गलत जानकारी देने के कारण अयोग्य ठहराया। 1992 में चुनाव आयोग ने चुनावी मुद्दों के कारण बिहार और पंजाब में चुनाव रद्द कर दिए थे।

भारत के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल मनोहर सिंह गिल (14 जून 1936 - 15 अक्टूबर 2023) एक भारतीय नौकरशाह, राजनीतिज्ञ और लेखक थे। नौकरशाह के रूप में, उन्होंने 1958 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में कार्य किया और 2001 में भारत के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 2004 में पंजाब से राज्यसभा के लिए चुने गए, जहां उन्होंने 2016 में अपनी सेवानिवृत्ति तक उच्च सदन के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2008 से 2011 तक युवा मामले और खेल मंत्री और 2011 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

टी.एन. शेषन के बाद गिल ने 1996 से 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। उनकी प्रमुख उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की शुरुआत थी, जिसने कदाचार पर काफी हद तक अंकुश लगाया। इस पद पर उनके कार्य के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। खालसा की 300वीं वर्षगांठ पर, उन्हें निशान-ए-खालसा से सम्मानित किया गया। चुनाव आयोग से सेवानिवृत्त होने के बाद, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ राजनीति में शामिल हुए। 2004 में उन्हें पंजाब से राज्यसभा के लिए पार्टी द्वारा नामित किया गया। 2010 में उन्हें फिर से चुना गया और 9 अप्रैल 2016 को अपना कार्यकाल पूरा होने तक वे इसके सदस्य रहे।

6 अप्रैल 2008 को हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में उन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। 2009 के भारतीय आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद, उन्हें फिर से मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया और दूसरे कार्यकाल में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वे युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। इस दौरान भारत ने 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की, जिस पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कई आरोप लगे। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2011 में हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में उन्हें इस मंत्रालय से हटा दिया गया। इसके बाद गिल को 19 जनवरी 2011 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री नियुक्त किया गया और वे 12 जुलाई 2011 को अपने इस्तीफे तक इस पद पर रहे। एम.एस. गिल का 15 अक्टूबर 2023 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

भारत के 12वें मुख्य चुनाव आयुक्त जेम्स माइकल लिंगदोह जेम्स माइकल लिंगदोह (जन्म 8 फरवरी 1939) एक भारतीय सिविल सेवक हैं, जिन्होंने 14 जून 2001 से 7 फरवरी 2004 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। उन्हें 2003 में सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में राष्ट्रपति ने लिंगदोह को भारत के तीन चुनाव आयुक्तों में से एक नियुक्त किया था। 2001 तक वे मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए।

लिंगदोह को जल्द ही भारत के दो सबसे संकटग्रस्त राज्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जुलाई 2002 में गुजरात के राज्यपाल एसएस भंडारी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर गुजरात विधानसभा को उसके कार्यकाल समाप्त होने से नौ महीने पहले भंग कर दिया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और वामपंथी दलों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की और इसे चुनाव आयोग पर जल्द चुनाव कराने के लिए दबाव डालने के प्रयास के रूप में देखा। प्रदेश में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने विधानसभा भंग करने का सार्वजनिक रूप से विरोध किया था।

लिंगदोह की अध्यक्षता वाले चुनाव आयोग ने गुजरात में जल्द चुनाव कराने से इनकार कर दिया। 20 अगस्त 2002 को वडोदरा के पास बोडेली में एक जनसभा में मोदी ने लिंगदोह पर निशाना साधा। मोदी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव इसलिए टाले क्योंकि लिंगदोह ईसाई थे। लिंगदोह ने धार्मिक आधार पर उन पर हमला करने के लिए मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि यह 'काफी घृणित' है और उन लोगों द्वारा की गई 'गपशप' है, जिन्होंने नास्तिकता के बारे में नहीं सुना है।

प्रधानमंत्री वाजपेयी की फटकार के एक दिन बाद, मोदी ने दावा किया कि लिंगदोह के साथ विवाद वाजपेयी के 'दिशानिर्देशों' का पालन करने के कारण हुआ था, लेकिन उन्होंने गुजरात में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की अपनी मांग दोहराई। अक्टूबर 2002 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात में विधानसभा चुनाव स्थगित करने के चुनाव आयोग के आदेश को बरकरार रखा।

भारत के 13वें मुख्य चुनाव आयुक्त तरुवई सुबैय्या कृष्णमूर्ति तरुवई सुबैय्या कृष्णमूर्ति (जन्म 1941) एक पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने फरवरी 2004 से मई 2005 तक भारत के 13वें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में कार्य किया। सीईसी के रूप में उनकी मुख्य जिम्मेदारी 2004 के लोकसभा चुनावों की देखरेख करना था। इससे पहले, उन्होंने जनवरी 2000 से भारतीय चुनाव आयोग में आयुक्त के रूप में कार्य किया था।

कृष्णमूर्ति ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी के रूप में की। उन्होंने कंपनी मामलों के विभाग में सचिव सहित विभिन्न स्तरों पर सरकार की सेवा की। वे भारत सरकार के सचिव और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले पहले भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी थे। कंपनी मामलों के विभाग में सचिव के रूप में, उन्हें कंपनियों के दावा न किए गए लाभांश से निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष की स्थापना का श्रेय दिया जाता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, वे जिम्बाब्वे और 2004 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के पर्यवेक्षक थे। 2005 में, कृष्णमूर्ति को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के चुनाव कराने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था ताकि बीसीसीआई के भीतर विभिन्न गुटों के बीच स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें। सेवानिवृत्ति के बाद वे विभिन्न कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों के बोर्ड सदस्य रहे हैं। वे भारतीय विद्या भवन, चेन्नई केंद्र के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे 2008 में प्रकाशित पुस्तक 'मिरेकल्स ऑफ डेमोक्रेसी' के लेखक हैं।

भारत के 14वें मुख्य चुनाव आयुक्त बृज बिहारी टंडन बृज बिहारी टंडन हिमाचल प्रदेश कैडर के 1965 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने 16 मई 2005 से 29 जून 2006 तक भारत के 14वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। उन्हें जून 2001 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में वे फिलाटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

भारत के 15वें मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालास्वामी एन. गोपालस्वामी (जन्म 21 अप्रैल 1944) भारत के 15वें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) थे और उन्हें 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे 1966 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने 30 जून 2006 को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला और अप्रैल 2009 में सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में वे चेन्नई और इसके आसपास कई स्कूल चलाने वाली विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। उन्हें 22 अक्टूबर 2014 से 2019 तक पांच वर्षों के लिए कलाक्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

एक नौकरशाह के रूप में गोपालस्वामी ने 1992 से 2004 तक भारत सरकार में सेवा की। चुनाव आयोग में नियुक्ति से पहले, वे केंद्रीय गृह सचिव थे और उससे पहले, उन्होंने संस्कृति विभाग में सचिव और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महासचिव के रूप में कार्य किया था। गोपालस्वामी ने योजना आयोग में सलाहकार (शिक्षा), इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में संयुक्त सचिव, सॉफ्टवेयर विकास और उद्योग संवर्धन प्रभाग के प्रभारी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) सोसाइटी और सैटकॉम इंडिया सोसाइटी के प्रमुख के रूप में भी काम किया था। उन्हें 21 अक्टूबर 2015 को पांच साल के लिए तिरुपति के राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, डीम्ड विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था।

भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला नवीन चावला (30 जुलाई 1945 - 1 फरवरी 2025) एक भारतीय सिविल सेवक और लेखक थे, जिन्होंने भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल में अप्रैल और मई 2009 में भारतीय संसद के निचले सदन, लोकसभा के लिए भारतीय आम चुनाव के चार चरण (पांच में से) संपन्न हुए। चावला मदर टेरेसा की जीवनी लिखने और कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके कथित झुकाव की चिंताओं के बावजूद 2009 के आम चुनावों के संचालन के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान, असम और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकारों और तमिलनाडु में कांग्रेस-सहयोगी सरकार द्वारा कथित कदाचार के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

बता दें कि चावला 1969 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। वे भारत सरकार के सचिव के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मजिस्ट्रेट और बाद में आयुक्त के रूप में कार्य किया। उन्हें दिल्ली विद्युत (बिजली) बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2005 में उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, जो बीबी टंडन (जिन्हें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया था) के बाद था। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में खुले आसमान की नीति को आगे बढ़ाने में भी मदद की। चावला को 21 अप्रैल 2009 को भारत का 16वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और उन्होंने 2009 का आम चुनाव संचालित किया।

भारत के 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी (जन्म 11 जून 1947) एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं, जिन्होंने भारत के 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में कार्य किया। उन्हें 30 जुलाई 2010 को नवीन चावला के उत्तराधिकारी के रूप में सीईसी नियुक्त किया गया था। उन्होंने युवा मामले और खेल मंत्रालय में सचिव के रूप में भी कार्य किया। वे 1971 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने संचार और सामाजिक विपणन में पीएचडी की है। कुरैशी भारत के पहले मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उन्होंने 10 जून 2012 को यह पद छोड़ा। वे 2011 और 2012 में इंडियन एक्सप्रेस की 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में शामिल थे।

वर्तमान में वे दिल्ली विश्वविद्यालय के क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में मानद प्रोफेसर के रूप में अध्यापन और मार्गदर्शन करके शिक्षा के क्षेत्र में अपनी रुचि का अनुसरण कर रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय चुनाव सलाहकार परिषद के वर्तमान सदस्य भी हैं। डॉ एसवाई कुरैशी को मई 2016 में नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन यूके की मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया, और वे शबाना आजमी और जावेद अख्तर के साथ इस फेलोशिप के पहले प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने 'द ग्रेट मार्च ऑफ डेमोक्रेसी: सेवन डिकेड्स ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन' पुस्तक का संपादन किया, जो 2019 में प्रकाशित हुई।

भारत के 18वें मुख्य चुनाव आयुक्त वीरवल्ली सुंदरम संपत वीरवल्ली सुंदरम संपत ने 2012 से 2015 तक भारत के 18वें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में कार्य किया। उन्होंने 11 जून 2012 को एसवाई कुरैशी का स्थान लिया। 16 जनवरी 1950 को जन्मे संपत 15 जनवरी 2015 को 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हुए। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में अपने प्रारंभिक कार्यकाल के दौरान, संपत ने 1975 से 1986 तक बड़े भारतीय जिलों में प्रशासनिक प्रमुख (जिला कलेक्टर) के रूप में कार्य किया। इस कार्यकाल ने उन्हें लोक प्रशासन और नीति कार्यान्वयन में मजबूत पकड़ प्रदान की, साथ ही जमीनी स्तर पर चुनाव आयोजन का महत्वपूर्ण अनुभव भी दिया। कई तटीय जिलों में जिला कलेक्टर के रूप में, संपत ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और चक्रवात राहत प्रबंधन में बड़ी टीमों का नेतृत्व किया, जिसमें अत्यधिक दबाव और समय-सीमा के भीतर कार्यान्वयन की क्षमता आवश्यक थी।

इसके बाद वीएस संपत ने 1986 से 1989 तक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उद्योग विभाग और वित्त विभाग में एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक, हैंडलूम मार्केटिंग सोसाइटी और तिलहन संघ जैसे कई सरकारी वित्तीय संस्थानों और संघों का नेतृत्व किया। इससे उन्हें संगठनों के प्रबंधन और सीमित समय में संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मजबूत आधार मिला। वे 16 जनवरी 2015 को 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत रहे।

भारत के 19वें मुख्य चुनाव आयुक्त हरिशंकर ब्रह्मा हरिशंकर ब्रह्मा (जन्म 19 अप्रैल 1950) भारत के 19वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वे आंध्र प्रदेश कैडर के 1975 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी थे। ब्रह्मा अप्रैल 2010 में केंद्रीय ऊर्जा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए और 18 अप्रैल 2015 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत रहे। वे जेएम लिंगदोह के बाद चुनाव आयुक्त बनने वाले पूर्वोत्तर भारत के दूसरे व्यक्ति हैं।हरिशंकर ब्रह्मा ने सीईसी बनने से पहले भारत सरकार और राज्य सरकार में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य किया।

विद्युत मंत्रालय में सचिव पद से सेवानिवृत्त होने से पहले, उन्होंने चार वर्षों से अधिक समय तक संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन) जैसे पदों पर कार्य किया और भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगभग सभी सीमा बाड़ लगाने और अन्य सीमावर्ती अवसंरचनात्मक कार्यों को पूरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (गृह मंत्रालय) में विशेष सचिव और अपर सचिव के रूप में भी कार्य किया। वे आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्य-सचिव भी रहे। उन्हें अगस्त 2010 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक दौर के विधानसभा चुनावों की देखरेख की।

भारत के 20वें मुख्य चुनाव आयुक्त सैयद नसीम अहमद जैदी सैयद नसीम अहमद जैदी भारत के 20वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1976 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। जैदी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में पब्लिक पॉलिसी के लिए मेसन फेलो रहे। डॉ जैदी नवंबर 2005 से अक्टूबर 2008 तक आईसीएओ परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे। उन्होंने नागरिक उड्डयन महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया। वे 31 जुलाई 2012 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के रूप में आईएएस से सेवानिवृत्त हुए। उनके कार्यकाल का पहला चुनाव 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव था।

भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति अचल कुमार ज्योति (जन्म 23 जनवरी 1953) गुजरात कैडर के 1975 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं, जिन्होंने 6 जुलाई 2017 से 23 जनवरी 2018 तक भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेवा देने के अलावा, ज्योति ने अपनी नियुक्ति से पहले भारत के चुनाव आयोग में एक चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने गुजरात और केंद्र सरकार दोनों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें गुजरात के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन), प्रमुख सचिव (वित्त), सरदार सरोवर नर्मदा निगम के प्रबंध निदेशक, सचिव (उद्योग), सचिव (राजस्व), सचिव (जल आपूर्ति), और गुजरात सरकार में खेड़ा, पंचमहल, सुरेंद्रनगर जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में, साथ ही केंद्र सरकार में कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं। वे चुनाव आयुक्त के रूप में 16 राज्य विधानसभा चुनावों में शामिल रहे, जिनमें पांच मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति चुनाव शामिल हैं।

भारत के 22वें मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ओम प्रकाश रावत (जन्म 2 दिसंबर 1953) मध्य प्रदेश कैडर के 1977 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी थे, जिन्होंने भारत के 22वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के दो चुनाव आयुक्तों में से एक और भारत के सार्वजनिक उद्यम सचिव के रूप में भी कार्य किया। एक आईएएस अधिकारी के रूप में रावत ने भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिनमें प्रमुख सचिव (वाणिज्य और उद्योग), मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव (महिला और बाल विकास), प्रमुख सचिव (आदिवासी कल्याण), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त, और मध्य प्रदेश सरकार में नरसिंहपुर व इंदौर जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में। साथ ही केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम सचिव और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार में आदिवासी विकास के प्रमुख सचिव के रूप में,उन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट और अभिनव कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ।

भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा सुनील अरोड़ा (जन्म 13 अप्रैल 1956) राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। वे विश्व चुनाव निकायों के संगठन (A-WEB) के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भारत सरकार के दो मंत्रालयों में सचिव के रूप में भी काम किया। आईएएस अधिकारी बनने से पहले सुनील अरोड़ा जालंधर के डीएवी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे।

एक आईएएस अधिकारी के रूप में अरोड़ा ने भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के लिए कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), प्रमुख सचिव (लघु उद्योग), प्रमुख सचिव (निवेश और प्रोटोकॉल), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, और जोधपुर, नागौर, अलवर और धौलपुर जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में कार्य शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता सचिव, इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया।

अरोड़ा 30 अप्रैल 2016 को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान का महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके कारण उन्हें आईएएस में पुनर्नियुक्त माना गया। अरोड़ा ने 31 अगस्त 2017 को भारत के दो चुनाव आयुक्तों में से एक के रूप में पदभार ग्रहण किया और 1 सितंबर 2017 को चुनाव आयुक्त बने। उनके कार्यकाल के दौरान 2019 का भारतीय आम चुनाव हुआ।

भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र सुशील चंद्रा (जन्म 15 मई 1957) 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) अधिकारी हैं। वे भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सुशील चंद्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के चंदौसी में हुआ था। उन्होंने रुड़की विश्वविद्यालय से बी-टेक और देहरादून के डीएवी कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने आईएमएफ, भारतीय प्रबंधन संस्थान (बैंगलोर), और व्हार्टन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय इंजीनियरिंग सेवा से की, लेकिन बाद में 1980 बैच की भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हुए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ऑपरेशन क्लीन मनी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे दिल्ली में आयकर आयुक्त (अपील) और अंतर्राष्ट्रीय कराधान, मुंबई में जांच निदेशक, और गुजरात में जांच महानिदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे।

15 फरवरी 2019 को उन्हें भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, और 13 अप्रैल 2021 को उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। अपने कार्यकाल के दौरान वे पांच विधानसभा चुनावों सहित कुल 16 चुनावों में शामिल रहे। 14 मई 2022 को वे सेवानिवृत्त हुए, और राजीव कुमार उनके उत्तराधिकारी बने। फरवरी 2024 में उन्हें लोकपाल का गैर-न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया, जहां वे 14 मई 2027 तक कार्यरत रहेंगे।

भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राजीव कुमार (जन्म 19 फरवरी 1960, हसनपुर, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश) एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। उन्होंने 15 मई 2022 को भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया और 18 फरवरी 2025 तक सेवा की। राजीव कुमार 1984 बैच के बिहार/झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी थे। 2001 से 2007 तक जनजातीय कार्य मंत्रालय में निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में, उन्होंने अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों का पुनर्गठन) विधेयक, 2005 का मसौदा तैयार किया। उनकी निगरानी में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता और अनुदान प्रदान किए गए।

राजीव कुमार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), और नाबार्ड के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्य किया। वे आर्थिक खुफिया परिषद (ईआईसी), वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी), बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी), और वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (एफएसआरएएससी) के सदस्य भी रहे। उन्होंने सितंबर 2017 से फरवरी 2020 तक वित्त सचिव का पद संभाला। अपने कार्यकाल में, उन्होंने बैंकिंग, बीमा, और पेंशन क्षेत्र में कई सुधार किए। राजीव कुमार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लगभग 18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ हुआ।

वे फरवरी 2020 में सेवा से सेवानिवृत्त हुए और अप्रैल 2020 से सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद 1 सितंबर 2020 को उन्हें भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया।

भारत के वर्तमान और 26वें चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ज्ञानेश कुमार (जन्म 27 जनवरी 1964) 1988 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं, जो केरल कैडर से हैं और 19 फरवरी 2025 से भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। वे 2023 के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इससे पहले वे भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 31 जनवरी 2024 को सहकारिता सचिव के पद से सेवानिवृत्ति ली थी।

ज्ञानेश कुमार ने पहले केंद्र सरकार में सहकारिता सचिव और संसदीय मामलों के सचिव के रूप में कार्य किया, साथ ही गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। उनके कार्यकाल के दौरान, सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023, और तीन नए राष्ट्रीय सहकारी निकायों - भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल), और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) का गठन देखा।