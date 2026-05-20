ममता बनर्जी के हटते ही TMC के बुरे दिन शुरू! TMC सांसद माला रॉय ने कोर्ट में किया सरेंडर
ममता सरकार के हटते ही बंगाल में टीएमसी नेताओं के जैसे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बुधवार को आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी टीएमसी की लोकसभा सांसद केएमसी की चेयरपर्सन माला रॉय ने कोलकाता की अदालत में सरेंडर कर दिया।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के जाने और भाजपा सरकार के बनने के बाद से कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रतीत हो रहा है कि बंगाल में टीएमसी नेताओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जहां एक ओर शुभेंदु सरकार एक के बाद एक कई बड़े ऐक्शन ले रही है तो वहीं, टीएमसी नेताओं पर भी कार्रवाई हो रही है। उधर, बुधवार को आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी टीएमसी की लोकसभा सांसद केएमसी की चेयरपर्सन माला रॉय ने कोलकाता की अदालत में सरेंडर कर दिया। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई।
माला रॉय के साथ उनके बेटे निर्बन रॉय ने भी अलीपुर अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। दरअसल, यह मामला पश्चिम बंगाल के टॉलीगंज में चुनाव के बाद हुई हिंसा और भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमाकाने के आरोपों से संबंधित है। पुलिस ने सांसद माला रॉय, उनके बेटे और 24 अन्य के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
कोर्ट ने दोनों के सरेंडर करने के बाद एक हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी। उल्लेखनीय है कि बंगाल में इस बार पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। 15 साल के शासन के बाद ममता सरकार की हार हुई। बंगाल में भाजपा ने 208, जबकि टीएमसी ने 80 सीटें जीतीं। परिणामों के बाद राज्य में कई शहरों में हिंसा देखने को मिली थी, जहां पर टीएसमी और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्म्स एक्ट (हथियार कानून) की गैर-जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसी कानूनी दवाब के चलते सांसद को अदालत में खुद सरेंडर करना पड़ा। बता दें कि माला रॉय TMC की वरिष्ठ नेता हैं। वह कोलकाता दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। इसके अलावा, वह कोलकाता नगर निगम (KMC) की चेयरपर्सन के रूप में भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद संभाल रही हैं। इस मामले में उनके साथ सरेंडर करने वाले उनके बेटे अनिर्बाण रॉय के अलावा, उनके पति निर्बेद रॉय भी पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक जाना-माना नाम रहे हैं, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस