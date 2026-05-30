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ममता बनर्जी के सत्ता से हटते ही TMC के बुरे दिन! भतीजे अभिषेक के घर पहुंची CID टीम

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर एक बार फिर से ऐक्शन की तैयारी हो रही है। शनिवार को सीआईडी की एक 5 सदस्यीय टीम अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पहुंची है।

ममता बनर्जी के सत्ता से हटते ही TMC के बुरे दिन! भतीजे अभिषेक के घर पहुंची CID टीम

ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की सत्ता से हटते ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भतीजे अभिषेक बनर्जी पर एक बार फिर से ऐक्शन की तैयारी हो रही है। शनिवार को सीआईडी की एक 5 सदस्यीय टीम अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पहुंची है। हालांकि, वे अपने घर पर नहीं थे।

सांसद अभिषेक के आवास पर CID के लगभग पांच अधिकारी मौजूद थे। बनर्जी के स्टाफ ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता कि सांसद इस समय कहां पर हैं। अभी यह साफ नहीं है कि सीआईडी ने अभिषेक के घर शांतिनिकेतन पर छापा क्यों मारा। माना जा रहा है कि CID के अधिकारी विधानसभा में तृणमूल पार्लियामेंट्री पार्टी के लेटर पर साइन को लेकर हुए विवाद की जांच के लिए अभिषेक से बात करने गए थे। उस घर पर नोटिस सर्व किया जा सकता है। CID ने पहले इस केस में कुणाल घोष से पूछताछ की थी।

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पश्चिम बंगाल में पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार हुई है। 15 साल से सत्ता में रही टीएमसी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। भाजपा को कुल 208 सीटें मिलीं, जबकि टीएमसी 80 सीटें जीतीं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी की हार के बाद टीएमसी में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। कई सांसद और विधायक खुलकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वहीं, भाजपा ने दावा किया है कि करीब 50 विधायक और 20 सांसद पार्टी छोड़कर भगवा दल ज्वाइन कर सकते हैं, अगर केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी दे।

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तृणमूल पार्टी की तरफ से विधानसभा में जमा किए गए पत्र में आरोप लगाया गया था कि कई विधायकों के सिग्नेचर में असमानताएं थीं। सीआईडी जांच में कोलकाता पुलिस की मदद कर रही है। इससे पहले, इसी जानकारी के आधार पर सीआईडी के अधिकारी चौरंगी विधायक नैना बनर्जी और बेलेघाटा विधायक कुणाल घोष के घर जाकर पूछताछ की थी।

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अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक और शिकायत

इससे पहले, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी। यह शिकायत सोशल मीडिया पर एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर है, जिसमें गुजराती समुदाय को निशाना बनाया गया है। शिकायत गुरुवार रात भवानीपुर के रहने वाले अर्णब कांति दास ने दर्ज कराई। उन्होंने टीएमसी सांसद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए गुजरातियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अभिषेक ने गुजराती समुदाय का जिक्र इस तरह से किया है, जिससे सांप्रदायिक नफरत फैल सकती है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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