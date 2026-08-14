20 बागी सांसदों पर लटकी अयोग्यता की तलवार? 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी TMC

TMC के 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द कराने के लिए अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। स्पीकर ओम बिरला द्वारा फैसला न लेने पर TMC 10 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपने 20 बागी लोकसभा सांसदों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने जा रही है। ये वे सांसद हैं जिन्होंने हाल ही में टीएमसी छोड़ नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) की सदस्यता अपना ली थी। अब इनके खिलाफ ममता बनर्जी की पार्टी शीर्ष अदालत का रुख करने वाली है और उसके लिए टाइम भी सेट कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी TMC पार्टी सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी अगले 10 दिनों के भीतर इन बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। इस मामले में तेजी लाने के लिए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और अपनी मांग दोहराई। रिपोर्ट के अनुसार, बनर्जी दल-बदल विरोधी कानून के तहत इन याचिकाओं पर जल्द फैसले के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं।

लोकसभा अध्यक्ष से नहीं मिला ठोस जवाब बुधवार को स्पीकर से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्हें इस मामले में अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने स्पीकर द्वारा अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, "अगर स्पीकर कानून और संबंधित न्यायिक निर्देशों के तहत तय समय सीमा के भीतर इन याचिकाओं पर फैसला नहीं लेते हैं, तो मुझे मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा और उनके हस्तक्षेप की मांग करनी होगी।" टीएमसी अब कानूनी लड़ाई लड़ने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

मामले से जुड़े अहम पहलू अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने 19 जून को ही स्पीकर को इन 20 सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं सौंप दी थीं। बनर्जी ने स्पीकर को लिखे पत्र में साफ कहा है कि याचिकाएं दायर हुए पांच हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। आज तक ना तो कोई नोटिस जारी किया गया है और ना ही सुनवाई की कोई तारीख तय की गई है।

बैठने की व्यवस्था पर आपत्ति टीएमसी ने संसद में अपनी पार्टी के सांसदों के बैठने की व्यवस्था में किए गए बदलावों को रद्द करने की भी मांग की है, क्योंकि स्पीकर ने बागी सांसदों को अलग बैठने की अनुमति दे दी थी। इससे पहले 27 जुलाई को भी बनर्जी ने स्पीकर से इन लंबित याचिकाओं पर तेजी से फैसला लेने का आग्रह किया था।

तृणमूल नेताओं के मुताबिक, यह पत्र 26 जुलाई तक भेज दिया गया था, जिसके बाद अभिषेक ने पार्टी के वरिष्ठ सांसदों-सौगत रॉय, कीर्ति आजाद और प्रतिमा मंडल के साथ बिरला से इस मुद्दे पर फिर से बात की थी। तृणमूल नेताओं ने कहा कि बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद मॉनसून सत्र के दौरान कोई फैसला नहीं लिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री के कदम से बढ़ी नाराजगी अभिषेक बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 19 जुलाई की सर्वदलीय बैठक में इन बागी सदस्यों (जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं) को एक 'अलग समूह' के रूप में आमंत्रित किया। बनर्जी के मुताबिक, इस तरह के कदम यह साबित करते हैं कि लोकतंत्र के हित में याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला होना बेहद जरूरी है।