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एक हैं TMC, एक है गद्दार टीम… ममता बनर्जी के सांसद ने बागियों के खिलाफ मोर्चा

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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रविवार को तृणमूल कांग्रेस में संकट उस वक्त और गहरा गया, जब अलग हुए सांसदों ने NCPI में विलय की घोषणा कर दी। बागी गुट ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग को लेकर ओम बिरला से मुलाकात भी की।

एक हैं TMC, एक है गद्दार टीम… ममता बनर्जी के सांसद ने बागियों के खिलाफ मोर्चा

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले पार्टी के आधे से ज्यादा विधायकों और अब लगभग 20 सांसदों ने पार्टी के खिलाफ जाने का मन बन लिया है। बागी हुए सांसदों ने त्रिपुरा की एक पार्टी से विलय की घोषणा की है और आने वाले दिनों में यह पार्टी लोकसभा में NDA को समर्थन देगी। यही नहीं बागी गुट संसद के अगले सत्र में ममता बनर्जी से पार्टी का नाम और सिंबल छीनने का प्लान भी बना रहे है। इस बीच टीएमसी के वरिष्ठ सांसद ने बागियों के खिलाफ मोर्चा खोला है।

सौगत रॉय ने पार्टी से अलग हुए गुट को मंगलवार को गद्दारों का समूह करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी से अलग हुए सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA के इशारे पर काम कर रहे हैं। सौगात रॉय ने एक बयान में कहा, "दो टीम हैं, एक तृणमूल की टीम और दूसरी गद्दारों की टीम।" वरिष्ठ सांसद ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं, पार्टी का चुनाव चिह्न ‘जोड़ा फूल' है और पार्टी विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है।

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रॉय ने कहा, "तृणमूल की टीम का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं। गद्दारों की टीम का नेतृत्व नरेन्द्र मोदी करते हैं। तृणमूल की टीम का चुनाव चिह्न लोगों का पसंदीदा जोड़ा फूल है, जबकि गद्दारों की टीम का चुनाव चिह्न कलम की निब है।" सौगत रॉय यहां नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के चिह्न का हवाला दे रहे थे। इससे पहले बीते रविवार को टीएमसी से बागी हुए सांसदों ने इसी पार्टी में विलय की घोषणा की थी। NCPI त्रिपुरा की एक स्थानीय पार्टी है।

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सिंबल पर दावा ठोकेगी बागी टीम

इससे पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय के बाद अब बागी गुट तृणमूल के सिंबल पर दावा ठोकेगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले धड़े के दावों के बारे में पूछे जाने पर बंदोपाध्याय ने कहा कि असली टीएमसी कौन है, इसका फैसला अदालतें करेंगी। बंदोपाध्याय ने कहा, “अदालत बाद में फैसला करेगी कि असली टीएमसी कौन है। हमने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर उनके सामने अपनी मांग रख दी है।”

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ओम बिरला लेंगे कानूनी सलाह

इस बीच खबर है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी से अलग हुए सांसदों के समूह को मान्यता देने के मुद्दे पर फैसला करने से पहले उसका और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट, दोनों का पक्ष सुनेंगे। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ई-मेल भेजकर इस मामले में उसका पक्ष भी मांगा है। सूत्रों ने बताया कि इस मांग पर कोई भी निर्णय संसद के मानसून सत्र से पहले लिया जाएगा। सत्र आमतौर पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है।

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लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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