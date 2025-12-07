'बाबरी मस्जिद' के बाद अब 'कुरान ख्वानी’ आयोजित करेंगे हुमायूं कबीर, मांस-चावल का देंगे भोज

संक्षेप: TMC से सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के रेजिनगर में पत्रकारों से कहा कि मैं फरवरी में एक लाख लोगों के साथ ‘कुरान ख्वानी’ का आयोजन करूंगा। इसके बाद, बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होगा।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने रविवार को कहा कि वह फरवरी में एक लाख लोगों के साथ ‘कुरान ख्वानी’ (कुरान का पाठ करना) का आयोजन करेंगे। संतों व अध्यात्मिक गुरुओं के एक समूह ने बंगाल में पांच लाख लोगों के साथ भगवद गीता पाठ का आयोजन किया है। मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रखने वाले कबीर ने कहा कि वह सभी प्रतिभागियों को मांस और चावल का भोज देंगे।

उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के रेजिनगर में पत्रकारों से कहा, “मैं फरवरी में एक लाख लोगों के साथ ‘कुरान ख्वानी’ का आयोजन करूंगा।” कबीर ने कहा, “इसके बाद, बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होगा।’’ विभिन्न मठों और हिंदू धार्मिक संस्थानों से आए संतों व आध्यात्मिक गुरुओं के एक समूह ‘सनातन संस्कृति संसद’ ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ‘पांच लाख लोगों के साथ गीता पाठ’ कार्यक्रम का आयोजन किया है।

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। शनिवार को कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। राज्य पुलिस, त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बीच, कबीर ने मौलवियों के साथ, रेजिनगर में एक विशाल मंच पर औपचारिक फीता काटा, जबकि वास्तविक मस्जिद निर्माण स्थल आयोजन स्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर था। इस दौरान ‘‘नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर’’ के नारे लगे और हजारों लोग सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर उमड़ पड़े। वहां मौजूद लोगों में से कई प्रतीकात्मक रूप से अपने सिर पर ईंट लिए हुए थे।