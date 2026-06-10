अब TMC सांसद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा, हिमंत शर्मा से मुलाकात कर बढ़ाई सियासी हलचल
TMC को बड़ा झटका! वरिष्ठ नेता सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है और असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की है। जानें उनके BJP में शामिल होने की अटकलों और TMC में मची बगावत की पूरी कहानी।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर मची उथल-पुथल के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी की वरिष्ठ नेता सुष्मिता देव ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। महज एक हफ्ते के भीतर तृणमूल कांग्रेस के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है, जब किसी नेता ने उच्च सदन से इस तरह अपना पद छोड़ा है। इस्तीफा देने के बाद अब उनके भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं।
इस्तीफा देकर हिमंत शर्मा के पास पहुंचीं सुष्मिता देव
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से मुलाकात की। उनके बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। सुष्मिता देव पहले असम के सिलचर से कांग्रेस की लोकसभा सांसद थीं। वे 2019 में हार के बाद पार्टी छोड़कर 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं। उन्होंने तेजी से तरक्की की और पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनीं, और बाद में उन्हें राज्यसभा की सीट भी मिली।
एक हफ्ते में दूसरी बार पार्टी को लगा झटका
सुष्मिता देव का यह अचानक उठाया गया कदम तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। पिछले सात दिनों के अंदर यह दूसरा ऐसा मौका है जब राज्यसभा से किसी टीएमसी सांसद ने अपना इस्तीफा सौंपा है। इससे पहले पार्टी को तब बड़ा झटका लगा था जब 13 साल तक TMC के राज्यसभा चीफ व्हिप रहे सुखेंदु शेखर रॉय ने ममता बनर्जी को एक तीखा पत्र लिखने के बाद राज्यसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता, दोनों से इस्तीफा दे दिया था।
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को लिखे अपने इस्तीफे में सुखेंदु ने कहा कि बंगाल की जनता ने "पार्टी के बेतहाशा भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ जबरदस्त ज्यादती और उसकी पूरी नाकामी के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, रोजगार और कानून-व्यवस्था जैसे सभी क्षेत्रों में फैली भारी अराजकता को नकार दिया है।"
बागियों से क्या बोली टीएमसी?
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने मंगलवार को पार्टी के बागी सांसदों पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर राजनीतिक नैतिकता की कमी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संबंध रखने और संकट के समय पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़ने का आरोप लगाया।
बनर्जी ने यह सवाल भी उठाया कि बागी सांसदों के पास अगर उतना समर्थन था जितना वो दावा कर रहे थे, तो वे औपचारिक रूप से भाजपा में क्यों शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा उन्हें नहीं लेगी।
तृणमूल सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले बागी गुट ने सोमवार को दावा किया था कि वे लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रति समर्थन की घोषणा करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि पार्टी के लगभग 20 सांसद उनके साथ हैं।
बनर्जी ने तृणमूल के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ आरोप लगाकर और इस्तीफा देकर नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया और बागी सांसदों को भी यही रास्ता अपनाना चाहिए।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें