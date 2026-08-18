बीजेपी IT सेल वाले सोनाक्षी सिन्हा को कर रहे थे ट्रोल, बेटी के बचाव में खड़े हुए शत्रुघ्न सिन्हा
शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, ‘जो लोग उसे ट्रोल करते हैं और उसके खिलाफ हंगामा खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वे पेड ट्रोल हैं। हमारे मित्रों की बीजेपी IT सेल और उनकी नीतियों का समर्थन करने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं। यह ट्रोलिंग बनावटी है।’
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा सीजेपी के नेतृत्व में आयोजित छात्र आंदोलन का समर्थन करने वाली शुरुआती फिल्मी हस्तियों में थीं। इस दौरान उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया गया। अब उनके पिता, एक्टर और TMC के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी का बचाव किया है। ट्रोलिंग को लेकर शत्रुघ्न ने सीधे बीजेपी आईटी सेल पर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सोनाक्षी को निशाना बनाने वाली ट्रोलिंग स्वाभाविक नहीं, बल्कि सुनियोजित है और इसके पीछे पैसे लेकर काम करने वाले ट्रोल हैं।
शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, 'जो लोग उसे ट्रोल करते हैं और उसके खिलाफ हंगामा खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वे पेड ट्रोल हैं। हमारे मित्रों की बीजेपी IT सेल और उनकी नीतियों का समर्थन करने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं। यह ट्रोलिंग बनावटी है। उन्हें खुद नहीं पता होता कि क्या कहना है, उन्हें लिखकर दिया जाता है।' एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने कहा कि सोनाक्षी का यह कहना सही है कि वह ट्रोल्स पर ध्यान नहीं देतीं। उन्होंने बेटी की मजबूती की तारीफ करते हुए कहा, 'बहुत जान है उसमें।'
क्या सोनाक्षी सिन्हा राजनीति में आएंगी?
शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया, 'सोनाक्षी दिल्ली के छात्र आंदोलन के समर्थन में मुखर रही हैं, लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने झारखंड में हुए छात्र आंदोलनों के दौरान ऐसा रुख क्यों नहीं अपनाया?' इस पर TMC लीडर ने कहा कि उनकी बेटी ने कुछ दिन पहले झारखंड के छात्रों का भी मजबूती से समर्थन किया था। शत्रुघ्न से पूछा गया कि क्या सोनाक्षी भविष्य में राजनीति में आने की तैयारी कर रही हैं। इस पर उन्होंने कहा, 'मैं कुछ नहीं कह सकता। पहले मैं उससे पूछता था। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वह एक योग्य पिता की सबसे योग्य बेटी है।'
CJP प्रोटेस्ट पर सोनाक्षी सिन्हा ने क्या कहा
सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने की सोनाक्षी ने निंदा की थी। उन्होंने वांगचुक और दूसरे छात्र प्रदर्शनकारियों के समर्थन में वीडियो शेयर किया था। सोनाक्षी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते रहने के लिए प्रदर्शनकारियों की सराहना भी की। उन्होंने कहा था, ‘आज सोनम सर के साथ जो हुआ, वह सही नहीं था। मुझे खुशी है कि वह ठीक हैं और उनकी पत्नी उनके साथ हैं। वह मजबूत और सतर्क हैं।’
सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से मैं उन्हें और उनके साथ खड़े हजारों लोगों को देख रही हूं। जो कुछ भी हो रहा है, उसके बावजूद उन्होंने शांत और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखी है और हिंसा का सहारा नहीं लिया। हम सभी जानते हैं कि देश की ताकत उसके युवाओं में है। उन्हें देखकर अब मुझे लगता है कि यह बात सच है। तमाम असुविधाओं, निराशाओं और मुश्किलों के बावजूद जिस तरह से आपने अपने विश्वास को कायम रखा है, वह काबिल-ए-तारीफ है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें