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नेता प्रतिपक्ष पर TMC की चिट्ठी, अभिषेक बनर्जी के हस्ताक्षर विवाद का असर?

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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बंगाल में नेता प्रतिपक्ष के ऐलान को लेकर टीएमसी ने स्पीकर को पत्र लिखा है। इसमें तमाम नियमों का हवाला दिया गया है। क्या इसके पीछे अभिषेक बनर्जी के हस्ताक्षर विवाद का असर है?

नेता प्रतिपक्ष पर TMC की चिट्ठी, अभिषेक बनर्जी के हस्ताक्षर विवाद का असर?

नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने इन नियुक्तियों को जल्द मान्यता देने की मांग की है। गौरतलब है कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी शोभनदेब चट्टोपाध्याय को दी गई है। इसके अलावा, उपनेता प्रतिपक्ष का पद आशिमा पात्रा और नयना बंदोपाध्याय को दिया गया है। वहीं, पार्टी ने फिरहाद हाकिम को चीफ व्हिप बनाया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर के नाम पत्र जारी कर यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में हस्ताक्षर की गड़बड़ी पर विवाद चल रहा है। इस मामले की जांच चल रही है। ऐसे में टीएमसी की तरफ से जारी इस लेटर को काफी अहम माना जा रहा है।

पुरानी परंपरा और प्रक्रिया
अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि विधानसभा की पुरानी परंपरा और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इन नामों को मंजूरी दी जाए। टीएमसी ने दावा किया है कि पूर्व में भी इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष और अन्य पदों पर नियुक्तियां होती रही हैं। इस पत्र में लिखा गया है कि साल 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में भी इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की गई थी।

भाजपा को दिलाया याद
इतना ही नहीं, टीएमसी ने भाजपा को भी याद दिलाया है कि किस तरह से साल 2021 में भाजपा की तरफ से नामित नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को उस समय विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता दी थी। अब टीएमसी ने इसी आधार पर अपने नेताओं की नई जिम्मेदारियों का ऐलान किया है। टीएमसी के लेटर में यह भी दावा किया गया है कि 15 मई को विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के दौरान शोभनदेब को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर स्वीकार किया जा चुका है। इस बात का भी हवाला दिया गया है कि उस वक्त स्वागत भाषण के दौरान स्पीकर ने शोभनदेब को बतौर नेता प्रतिपक्ष बोलने का मौका दिया था।

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क्या है विवाद
तृणमूल कांग्रेस के दो विधायकों रितब्रता बनर्जी और संदीपन साहा ने 27 मई को विधानसभा अध्यक्ष रतींद्र बोस को सूचित किया कि पार्टी की छह मई की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के चयन के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी के आधिकारिक पत्र में दावा किया गया था, और दोनों ने बैठक के प्रस्ताव पुस्तिका पर 19 मई को बाद में हस्ताक्षर किए थे। उनकी शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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