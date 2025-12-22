Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsTMC said on Mohan Bhagwats statement that it is the responsibility of the Centre to protect Hindus in Bangladesh
बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी, मोहन भागवत के बयान पर बोली TMC

बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी, मोहन भागवत के बयान पर बोली TMC

संक्षेप:

मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं के एकजुट रहने से बंगाल में परिवर्तन होगा। इसपर टीएमसी ने कहा है कि विदेश में हिंदुओं की हिफाजत केंद्र की जिम्मेदारी है।

Dec 22, 2025 08:09 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के हालात को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर जवाब देते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि यह किसी राज्य सरकार की नहीं बल्कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मीडिया से बात करते हुए कुणाल घोष ने कहा, आरएसएस चीफ के विचार हमारे विचारों से मेल नहीं खाते हैं। अगर बांग्लादेश के बारे में कोई बात कहनी है तो उन्हें केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और आरएसएस खुद ही बीजेपी की आत्मा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घोष ने कहा, बांग्लादेश एक अलग दे है। टीएमसी ने वहां हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार की निंदा की है लेकिन टीएमसी विदेश के मामलों में कुछ कर नहीं सकती है। यह जिम्मेदारी केंद्र की है। वहं कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि आरएसएस चीफ का बयान उनकी संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। विदेश में भारतीयों और हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।

भगत ने कहा, हमारी मानसिकता संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को धर्म के आधार पर अलग करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की सुरक्षा करे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह बेहद चिंताजनक है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि बिना ताकत के शांति भी नहीं हो सकती। हमें सुरक्षा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। मैं केवल बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा बल्कि जहां भी हिंदू रहते हैं, उनकी सुरक्षा इस सरकार की जिम्मेदारी है। समाज में शत्रुता का माहौल नहीं बनना चाहिए। भाईचारे का माहौल बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

बता दें कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने रविवार को कहा था कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि पड़ोसी देश के हिंदुओँ से भी एकजुट रहने की अपील की थी और कहा था कि वैश्विक स्तर पर हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत है।

बंगाल को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू आबादी एकजुट रहती है को बंगाल में भी परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदलाव आरएसएस की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि वह सामाजिक बदलाव के लिए कार्य कर रहे हैं। बता दें कि हाल हीमें बांग्लादेश में 27 साल के हिंदू शख्स दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनपर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का कहना है कि इस मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।moha

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Mohan Bhagwat Bangladesh Protest Hindu
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।