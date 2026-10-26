TMC के नाम और चुनाव चिह्न पर किसका होगा हक? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों गुटों को दिया 20 दिन का समय

शीर्ष अदालत ने साफ किया कि दोनों पक्षों को अपने दावे के पक्ष में कागजात पेश करने और एक-दूसरे के सबूतों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और रीताब्रता बनर्जी खेमे को चुनाव आयोग के सामने अपने दस्तावेज और जवाब दाखिल करने के लिए 20 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के असली नाम और उसके चुनाव चिह्न "जोड़ा फूल और घास" को लेकर जारी कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के दोनों विरोधी गुटों- ममता बनर्जी खेमे और रीताब्रता बनर्जी खेमे को चुनाव आयोग के सामने अपने दस्तावेज और जवाब दाखिल करने के लिए 20 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है।

शीर्ष अदालत ने साफ किया कि दोनों पक्षों को अपने दावे के पक्ष में कागजात पेश करने और एक-दूसरे के सबूतों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार होगा।

अदालत में वकीलों की बहस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं।

ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील और सांसद कल्याण बनर्जी ने पीठ को बताया कि रीताब्रता बनर्जी के गुट ने अभी तक चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आवश्यक लिखित याचिकाएं दाखिल नहीं की हैं।

इसके जवाब में रीताब्रता बनर्जी गुट (डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस) के वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और दशहरा के त्योहारों के कारण उन्हें गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर नहीं मिल सके, जिसके चलते दस्तावेजों को समय पर जमा करने में देरी हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस (DTC) को अपना काउंटर एफिडेविट जमा करने के लिए 10 दिन और उसके बाद ममता खेमे को अपना रीजॉइंडर (जवाब) दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया।

फ्रीज हो चुका है पुराना नाम और सिंबल; दोनों धड़ों को मिले हैं अस्थायी निशान तृणमूल कांग्रेस में दो फाड़ होने के बाद चुनाव आयोग ने 17 सितंबर को एक अंतरिम आदेश जारी करके पार्टी के मूल नाम 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और उसके मान्यता प्राप्त प्रतीक चिह्न 'घास-फूल' के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।

इसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों धड़ों को अस्थायी नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए थे।

ममता बनर्जी गुट: पार्टी का नया नाम 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' (MAITC) और चुनाव चिह्न "फुटबॉल खिलाड़ी" है।

रीताब्रता बनर्जी गुट: पार्टी का नया नाम 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' (DTC) और चुनाव चिह्न "लिफाफा" है।

चुनाव आयोग को तय समय सीमा में फैसला सुनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 28 सितंबर को दिए अपने आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि दोनों पक्षों की ओर से कागजात पूरे किए जाने के बाद 3 महीने के भीतर (और कुल 4 महीने में) चुनाव चिह्न आदेश, 1968 के तहत 'असली तृणमूल' के विवाद पर अंतिम फैसला सुनाया जाए।