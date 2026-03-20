Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

महिलाओं और बेरोजगारों पर ममता का बड़ा दांव, मासिक भत्ते का ऐलान; घोषणा पत्र में दीदी के 10 वचन क्या?

Mar 20, 2026 05:49 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share

TMC Manifesto: ममता ने कहा है कि 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत, सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे, जबकि SC/ST वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,700 रुपये मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो युवा बेरोजगार हैं, उन्हें पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे।

महिलाओं और बेरोजगारों पर ममता का बड़ा दांव, मासिक भत्ते का ऐलान; घोषणा पत्र में दीदी के 10 वचन क्या?

TMC Manifesto for Bengal Polls: पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 'दीदी के 10 वचन' नाम से चुनावी वादों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने महिलाओं और बेरोजगारों के लिए मासिक भत्ते का ऐलान किया है। ममता ने कहा है कि 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत, सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे, जबकि SC/ST वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,700 रुपये मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो युवा बेरोजगार हैं, उन्हें पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे।

चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए ममता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के घोषणापत्र का मुख्य आधार "दीदी के 10 वादे" हैं, जो कल्याण और विकास के वादों का एक मिला-जुला रूप हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का वादा किया है; इसके बाद सामान्य वर्ग की महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता बढ़कर 1,500 रुपये और SC/ST लाभार्थियों को 1,700 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पार्टी 'बांग्लार युवा-साथी' योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को दिया जाने वाला 1,500 रुपये के मासिक भत्ते को जारी रखेगी। उन्होंने वादा किया कि राज्य में अगली सरकार बनने पर किसानों (जिनमें भूमिहीन किसान भी शामिल हैं) की सहायता के लिए 30,000 करोड़ रुपये का कृषि बजट पेश किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:बंगाल को मिलेगा पहला मुस्लिम CM, ममता को चुनौती देकर किसने कर दिया ऐलान?
ये भी पढ़ें:जहां ममता हारीं, वह सीट बचा पाएंगे शुभेंदु अधिकारी? भवानीपुर की ग्राउंड रिपोर्ट

'दुआरे चिकित्सा' की शुरुआत करेंगे

अपने चुनावी वादों का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "हम 'दुआरे चिकित्सा' (घर-घर जाकर चिकित्सा सुविधा) की शुरुआत करेंगे। हम इसे हर बूथ पर शुरू करेंगे, हम 'दुआरे चिकित्सा' शिविरों का आयोजन करेंगे..." उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग की व्यवस्था शुरू करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, "हज़ारों स्कूलों को ई-लर्निंग सुविधाओं से आधुनिक बनाया जाएगा।" उन्होंने कहा, "आने वाले दिनों में, हम 7-8 नए ज़िले, ब्लॉक और यहाँ तक कि नई नगरपालिकाएँ भी बनाएँगे।"

ये भी पढ़ें:ममता के खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट का कबीर ने किया ऐलान, बना रहे हैं ‘बाबरी मस्जिद’
ये भी पढ़ें:क्या ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम बन जाएगा भबानीपुर? किन आंकड़ों से BJP को आस

दीदी के 10 वचन क्या?

1. लक्ष्मी भंडार योजना में वृद्धि: सामान्य वर्ग की महिलाओं को मासिक ₹1,500 (सालाना ₹18,000) और SC/ST वर्ग की महिलाओं को ₹1,700 (सालाना ₹20,400) की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

2. युवा साथी योजना: बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने तक ₹1,500 प्रति माह (सालाना ₹18,000) का पॉकेट मनी भत्ता दिया जाएगा।

3. आवास का वादा: बंगाल के हर परिवार को 'पक्का घर' मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।

4. द्वारे चिकित्सा (घर-घर इलाज): हर ब्लॉक और शहर में वार्षिक स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को घर के पास इलाज की सुविधा दी जाएगी।

5. कृषि बजट और सहायता: किसानों के लिए ₹30,000 करोड़ का अलग कृषि बजट और भूमिहीन किसानों को विशेष सहायता दी जाएगी।

6. स्वच्छ पेयजल: राज्य के प्रत्येक घर में पाइप के जरिए पीने का पानी पहुंचाया जाएगा।

7. शिक्षा का अपग्रेडेशन: 'बंगाल शिक्षायतन' योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, ई-लर्निंग शुरू किए जाएंगे।

8. बुजुर्गों को पेंशन: वर्तमान लाभार्थियों को निर्बाध पेंशन के साथ-साथ सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों तक इसका दायरा बढ़ाया जाएगा।

9. आर्थिक केंद्र और बुनियादी ढांचा: बंगाल को पूर्वी भारत के व्यापार का प्रवेश द्वार बनाने के लिए नए बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा।

10. प्रशासनिक पुनर्गठन: प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए 7 नए जिले और नए शहरी स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं का गठन किया जाएगा।

बंगाल के लिए एकजुट होने की अपील

घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से अपील करती हूं कि वे एकजुट हों और बंगाल को बचाने के लिए BJP के खिलाफ लड़ें। इस घोषणापत्र को जनता-केंद्रित रोडमैप बताते हुए बनर्जी ने कहा कि पार्टी के वादों का मकसद उस चीज का मुकाबला करना है जिसे उन्होंने केंद्र सरकार का बढ़ता दखल बताया। उन्होंने लोगों से अपील की कि बंगाल की पहचान की रक्षा करनी है। ममता ने कहा, "पश्चिम बंगाल में 'अनाधिकारिक रूप से राष्ट्रपति शासन लागू' किया गया, क्योंकि भाजपा जानती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ेगा"

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
West Bengal TMC Mamata Banerjee अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।