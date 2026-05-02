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मनमाना और अधिकार क्षेत्र से बाहर, चुनाव आयोग के मतगणना वाले निर्देश से क्यों खफा TMC

May 02, 2026 12:37 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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TMC का आरोप है कि अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव के दौरान नीतिगत बदलाव करने या नई नीति लागू करने का अधिकार नहीं है। इस निर्देश के कारण मतगणना टेबल पर केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या असंतुलित रूप से बढ़ जाती है। 

मनमाना और अधिकार क्षेत्र से बाहर, चुनाव आयोग के मतगणना वाले निर्देश से क्यों खफा TMC

सुप्रीम कोर्ट तृणमूल कांग्रेस की कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शनिवार को सुनवाई करेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात करने का विरोध किया गया है। टीएमसी की याचिका पर जज पीएस नरसिम्हा और जज जॉयमाल्या बागची की पीठ सुनवाई करेगी। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को हुआ था। मतगणना 4 मई को होगी।

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले को मनमाना, अधिकार क्षेत्र से बाहर और भेदभाव करने वाला बताया है। यह भी आरोप लगाया है कि इस फैसले से चुनावी प्रक्रिया में पक्षपात की आशंका पैदा होती है। टीएमसी के तर्क का एक मुख्य आधार यह है कि उसका प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भाजपा केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है। इस कारण केंद्रीय सरकारी व सार्वजनिक उपक्रम (PSU) कर्मचारियों पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण है। पार्टी का कहना है कि इससे मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

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टीएमसी ने याचिका में दिए कौन से तर्क

याचिका में कहा गया है कि प्रक्रिया में यह बदलाव अचानक और चुनिंदा तरीके से केवल पश्चिम बंगाल में लागू किया गया है, जबकि अन्य राज्यों में, जहां एक साथ चुनाव हुए, वहां ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया। TMC का आरोप है कि अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव के दौरान नीतिगत बदलाव करने या नई नीति लागू करने का अधिकार नहीं है। पार्टी का कहना है कि इस निर्देश के कारण मतगणना टेबल पर केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या असंतुलित रूप से बढ़ जाती है, जबकि संतुलन बनाए रखने के लिए कोई समानांतर व्यवस्था नहीं की गई है।

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हाई कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दिया। इसने कहा था कि मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के बजाय केंद्र व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्वाचन आयोग का फैसले गैरकानूनी नहीं है। हाई कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से 30 अप्रैल को जारी पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर कम से कम एक मतगणना पर्यवेक्षक या सहायक केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कर्मचारी होना चाहिए।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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