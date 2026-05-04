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बंगाल में नतीजे आते ही TMC कार्यालयों में तोड़फोड़, लगाई आग; ममता के उम्मीदवार से मारपीट

May 04, 2026 07:15 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
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बरुईपुर में स्थानीय तृणमूल नेता ने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने पार्टी कार्यालय में लगे फ्लेक्स बोर्ड और बैनर फाड़ दिए गए। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें जमीन पर फेंक दीं।

बंगाल में नतीजे आते ही TMC कार्यालयों में तोड़फोड़, लगाई आग; ममता के उम्मीदवार से मारपीट

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। इस बीच, पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों में तोड़फोड़ और वहां लगे फ्लेक्स बोर्ड, बैनर व झंडों को फाड़े जाने की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि, बीजेपी ने इन घटनाओं में किसी भी तरह शामिल होने से इनकार किया है। टीएमसी ने दावा किया कि चुनाव रुझान स्पष्ट होने के कुछ घंटों बाद दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर, कूच बिहार के तूफानगंज और उत्तर 24 परगना के पानिहाटी स्थित उसके कार्यालयों के बाहर उपद्रवी जमा हो गए और वहां तोड़फोड़ की।

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बरुईपुर में स्थानीय तृणमूल नेता ने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने पार्टी कार्यालय में लगे फ्लेक्स बोर्ड और बैनर फाड़ दिए गए। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें जमीन पर फेंक दीं। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में सुरक्षा बल तैनात किए गए और पार्टी कार्यालय के बाहर जमा भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया। पश्चिम बर्धमान जिले के जमुरिया में अज्ञात लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में आग लगा दी।

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टीएमसी के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़

तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के मुताबिक, आसनसोल में भी पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और इस घटना के पीछे भाजपा समर्थकों का हाथ था। पानिहाटी में तृणमूल नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया और वहां लगे पार्टी ध्वज और साइनबोर्ड हटाकर उनकी जगह भगवा झंडे और कमल के चित्र लगा दिए गए। उत्तर 24 परगना के नोआपाड़ा से तृणमूल उम्मीदवार त्रिनांकुर भट्टाचार्य को बैरकपुर में एक मतगणना केंद्र से बाहर आते समय भाजपा समर्थकों ने पीट दिया। हालांकि, भाजपा नेता और नोआपाड़ा से पार्टी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये घटनाएं तृणमूल की आंतरिक कलह का नतीजा थीं।

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पुलिस पर एक्शन ना लेने का आरोप

तृणमूल कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण भाजपा के संरक्षण वाले शरारती तत्व पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर सुनियोजित हमले कर रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मतगणना केंद्र से बाहर आते समय त्रिनांकुर भट्टाचार्य का भाजपा कार्यकर्ताओं से झगड़ा हो गया, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। केंद्रीय बलों के कर्मियों और वहां मौजूद अन्य लोगों ने भट्टाचार्य को घटनास्थल से सुरक्षित बाहर निकाला। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों को शांति बनाए रखने और किसी भी पार्टी के उम्मीदवार या समर्थकों पर हमले की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

Niteesh Kumar

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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