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कोलकाता एयरपोर्ट पर अंडे लेकर खड़े थे भाजपा कार्यकर्ता, पहुंचने वाले थे अभिषेक बनर्जी; खूब हुई झड़प

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी के 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। इससे पहले टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हो गई।

कोलकाता एयरपोर्ट पर अंडे लेकर खड़े थे भाजपा कार्यकर्ता, पहुंचने वाले थे अभिषेक बनर्जी; खूब हुई झड़प

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में हुई बगावत के बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच शुक्रवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ है। यहां टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में खूब मारपीट हुई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां दोनों पार्टी के समर्थक एक दूसरे पर घूंसे बरसाते नजर आए। यह झड़प तब शुरू हुई जब टीएमसी महासचिव और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर लौटने वाले थे।

इंडिया टुडे ने हवाई अड्डे से मिली जानकारी के हवाले से बताया कि मामला तब बिगड़ गया जब भाजपा समर्थकों का एक समूह कथित तौर पर अपने साथ अंडे लेकर एयरपोर्ट परिसर में इकट्ठा हो गया। टीएमसी समर्थकों का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकने के लिए एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू होने लगी।

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वीडियो में क्या?

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह अराइवल एरिया और एग्जिट गेट के पास दोनों पार्टी के लोग हाथापाई पर उतर आए। इसके बाद स्थिति को बिगड़ता देख हवाई अड्डे पर तैनात पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने मोर्चा संभाला। वहीं सुरक्षा बलों ने अभिषेक बनर्जी को मुख्य गेट के बजाय एक वैकल्पिक गेट से सुरक्षित बाहर निकाला।

ओम बिरला से मिले अभिषेक

इससे पहले टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। उन्होंने इन 20 लोकसभा सांसदों के खिलाफ बिरला को 20 याचिकाएं सौंपी हैं और संविधान की 10वीं अनुसूची और का हवाला देते हुए कदम उठाने की भी अपील की। बिरला से मुलाकात के बाद बनर्जी ने संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय संसदीय दल या विधायक दल की संख्या के आधार पर नहीं होता है, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि पूरी पार्टी का दो-तिहाई विलय हो।

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बनर्जी ने कहा, ''20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और खुद को एक अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की। बाद में हमें पता चला कि इन सांसदों ने एनसीपीआई नाम की दूसरी पार्टी में शामिल होने का दावा किया है। किसी ने इस पार्टी का नाम नहीं सुना था। यहां तक कि इन सांसदों ने भी पहले इसका नाम नहीं सुना था।''

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गौरतलब है कि तृणमूल से बगावत करने वाले 20 सांसदों ने 'नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) नाम की एक स्थानीय पार्टी में विलय करने और NDA को समर्थन देने की घोषणा की है। इससे ममता बनर्जी के खेमे पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। ममता बनर्जी के विधायक पहले ही पार्टी के खिलाफ खुली बगावत कर चुके हैं। अब लोकसभा में बगावत से ममता बनर्जी से पार्टी का सिंबल भी छिन सकता है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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