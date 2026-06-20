ममता से पवार तक, क्षेत्रीय दलों के विलय से कांग्रेस को फायदा? कितना गेमचेंजर होगा साबित

विलय के बाद गठबंधन राजनीति में कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी और क्षेत्रीय दलों के विलय से अन्य छोटे दलों पर भी दबाव बनेगा। विचारधारा की दृष्टि से सेकुलर और सामाजिक न्याय के एजेंडे को राजनीतिक बहसों में काफी बढ़ावा मिल सकता है।

अगर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) का कांग्रेस में विलय हो जाए, तो यह मौजूदा राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। कांग्रेस पिछले एक दशक से राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हुई है। विलय होने से इन तीनों क्षेत्रीय दलों की संगठनात्मक ताकत, स्थानीय जड़ों और वोट बैंक को हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का ग्रामीण और अल्पसंख्यक आधार, महाराष्ट्र में एनसीपी की मराठा और कृषक समर्थन, शिवसेना की मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की अपील कांग्रेस को मजबूती दे सकती है।

राजनीतिक जानकारों का अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विलय से कांग्रेस को लगभग 20-25 लोकसभा सीटों का सीधा लाभ हो सकता है, जहां वह वर्तमान में बहुत कमजोर नजर आती है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के संगठन के साथ कांग्रेस राज्य की 48 लोकसभा सीटों में 25-30 सीटें जीतने की स्थिति में पहुंच सकती है। इन दलों के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और कैडर कांग्रेस की मशीनरी को नई ऊर्जा देंगे। क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय एजेंडा को लोकल स्तर पर प्रभावी ढंग से चला सकेगी, जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ मजबूत चुनौती खड़ी हो सकेगी।

कांग्रेस को मिलेगी कितनी मजबूती यह कदम कांग्रेस को विपक्षी ध्रुवीकरण का केंद्र बना सकता है। तीनों दलों की मिली-जुली ताकत कांग्रेस की कुल लोकसभा सीटों को बढ़ा सकती है, जिससे वह राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। गठबंधन राजनीति में कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी और क्षेत्रीय दलों के विलय से अन्य छोटे दलों पर भी दबाव बनेगा। विचारधारा की दृष्टि से सेकुलर और सामाजिक न्याय के एजेंडे को मजबूती मिलेगी। हालांकि, यह गेमचेंजर तभी साबित होगा जब विलय के बाद आंतरिक लोकतंत्र और नेतृत्व पर सहमति बन सके।