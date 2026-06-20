Explainer: ममता से पवार तक, क्षेत्रीय दलों के विलय से कांग्रेस को फायदा? कितना गेमचेंजर होगा साबित
विलय के बाद गठबंधन राजनीति में कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी और क्षेत्रीय दलों के विलय से अन्य छोटे दलों पर भी दबाव बनेगा। विचारधारा की दृष्टि से सेकुलर और सामाजिक न्याय के एजेंडे को राजनीतिक बहसों में काफी बढ़ावा मिल सकता है।
अगर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) का कांग्रेस में विलय हो जाए, तो यह मौजूदा राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। कांग्रेस पिछले एक दशक से राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हुई है। विलय होने से इन तीनों क्षेत्रीय दलों की संगठनात्मक ताकत, स्थानीय जड़ों और वोट बैंक को हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का ग्रामीण और अल्पसंख्यक आधार, महाराष्ट्र में एनसीपी की मराठा और कृषक समर्थन, शिवसेना की मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की अपील कांग्रेस को मजबूती दे सकती है।
राजनीतिक जानकारों का अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विलय से कांग्रेस को लगभग 20-25 लोकसभा सीटों का सीधा लाभ हो सकता है, जहां वह वर्तमान में बहुत कमजोर नजर आती है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के संगठन के साथ कांग्रेस राज्य की 48 लोकसभा सीटों में 25-30 सीटें जीतने की स्थिति में पहुंच सकती है। इन दलों के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और कैडर कांग्रेस की मशीनरी को नई ऊर्जा देंगे। क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय एजेंडा को लोकल स्तर पर प्रभावी ढंग से चला सकेगी, जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ मजबूत चुनौती खड़ी हो सकेगी।
कांग्रेस को मिलेगी कितनी मजबूती
यह कदम कांग्रेस को विपक्षी ध्रुवीकरण का केंद्र बना सकता है। तीनों दलों की मिली-जुली ताकत कांग्रेस की कुल लोकसभा सीटों को बढ़ा सकती है, जिससे वह राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। गठबंधन राजनीति में कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी और क्षेत्रीय दलों के विलय से अन्य छोटे दलों पर भी दबाव बनेगा। विचारधारा की दृष्टि से सेकुलर और सामाजिक न्याय के एजेंडे को मजबूती मिलेगी। हालांकि, यह गेमचेंजर तभी साबित होगा जब विलय के बाद आंतरिक लोकतंत्र और नेतृत्व पर सहमति बन सके।
विलय के बाद भी होंगी चुनौतियां
ध्यान रहे कि विलय इतना सरल नहीं होगा। टीएमसी, एनसीपी और शिवसेना की अलग-अलग क्षेत्रीय पहचान, जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा में टकराव पैदा कर सकते हैं। शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे सीनियर नेताओं का राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तालमेल भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। पार्टी में अंदरूनी कलह, टिकट वितरण और पदों के बंटवारे से असंतोष बढ़ सकता है। साथ ही, इन क्षेत्रिय दलों के सभी वोटर तुरंत एकजुट होकर कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर शिवसेना के हिंदुत्व समर्थक कांग्रेस के सेकुलर माने जाने वाले चरित्र से दूरी बना सकते हैं। यह जरूर है कि अगर विलय के बाद सीनियर नेता मजबूती से अपने समर्थकों से अपील करें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफी बढ़ सकता है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें