टीएमसी के नाम, चुनाव चिह्न और पार्टी फंड पर ममता बनर्जी गुट और बागी नेताओं के बीच विवाद तेज हो गया है। दोनों गुट आज चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। सुनवाई में पार्टी की पहचान और चुनावी अधिकारों को लेकर अहम दलीलें पेश की जाएंगी।

टीएमसी किसकी? ममता गुट और बागियों के बीच नाम, चुनाव चिह्न और फंड पर आज बड़ी सुनवाई (ममता बनर्जी-रितब्रत बनर्जी, फाइल फोटो)

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों गुट आज शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। सुनवाई शाम 4 बजे चुनाव आयोग के कार्यालय में होगी। विवाद के बीच पार्टी फंड पर भी बागी गुट ने दावा किया है।

ममता बनर्जी गुट की ओर से ये नेता रखेंगे पक्ष ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट की ओर से अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ’ब्रायन, डोला सेन, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा चुनाव आयोग के सामने मौजूद रहेंगे। वहीं, बागी गुट का नेतृत्व पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी और अरूप रॉय कर रहे हैं। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों गुटों को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। आयोग उनके तर्क सुनेगा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।

किस गुट को मिलेगा पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न? चुनाव आयोग के अंतिम आदेश से तय होगा कि टीएमसी की मूल पहचान किस गुट को मिलेगी। इसमें पार्टी का नाम, चुनाव चिह्न और संसद में पार्टी की मान्यता भी शामिल है। बागी गुट ने पार्टी फंड पर भी अपना दावा पेश किया है।

चुनाव आयोग के सामने अब दो विकल्प हैं। वह मूल पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न किसी एक गुट को दे सकता है या दोनों को फिलहाल इनसे दूर रखते हुए उनकी अंतरिम पहचान के साथ काम करने की अनुमति दे सकता है।

विधानसभा चुनाव में हार के बाद बढ़ा विवाद टीएमसी में फूट 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद सामने आई। जून में पार्टी के 80 विधायकों में से करीब 60 ने ममता बनर्जी गुट के उम्मीदवार सोवन्देब चट्टोपाध्याय के बजाय रितब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का समर्थन किया था। इसके बाद बागी विधायकों ने अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना और पार्टी का समानांतर संगठन खड़ा करने का ऐलान किया। संसद में भी पार्टी के 27 लोकसभा सदस्यों में से 20 ने अलग राह पकड़ ली।

सितंबर में दोनों गुटों को अलग-अलग पहचान मिली पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद 2 जुलाई से चुनाव आयोग के सामने है। आयोग ने 12 सितंबर को दोनों गुटों से अलग-अलग मुलाकात की थी। यह बैठक नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले हुई थी।

17 सितंबर को आयोग ने पाया कि दोनों गुट पार्टी होने का दावा कर रहे हैं। पूर्ण सुनवाई होने तक आयोग ने दोनों को उपचुनाव में टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल से रोक दिया था। इसके बाद ममता बनर्जी गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और फुटबॉल खिलाड़ी का चुनाव चिह्न दिया गया। बागी गुट को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम और लिफाफे का चुनाव चिह्न मिला।

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को तीन महीने के भीतर विवाद सुलझाने का निर्देश दिया था।

दोनों गुटों ने क्या कहा? सितंबर की सुनवाई के बाद ममता बनर्जी गुट ने आरोप लगाया था कि बागी विधायकों ने टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और ममता बनर्जी के हस्ताक्षर वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल किया। इस गुट ने अपने विरोधियों को ‘गद्दारों का समूह’ बताया था।