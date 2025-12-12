Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
एक सिगरेट से कुछ नहीं बिगड़ेगा; स्मोकिंग करते पकड़े गए ममता के सांसद तो उलटा भड़के

संसद भवन के अंदर टीएमसी सांसद द्वारा ई-सिगरेट पीने का मुद्दा अभी थमा नहीं है। इस बीच टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय संसद भवन के बाहर सिगरेट पीते देखे गए। दो केंद्रीय मंत्रियों गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने जब उन्हें टोका तो वह सफाई देने लगे।

Dec 12, 2025 03:49 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
संसद भवन के अंदर टीएमसी सांसद द्वारा ई-सिगरेट पीने का मुद्दा अभी थमा नहीं है। इस बीच टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय संसद भवन के बाहर सिगरेट पीते देखे गए। दो केंद्रीय मंत्रियों गिरिराज सिंह और गज दिल्ली प्रदूषण पर बहस के बीच खुद के सिगरेट पीने को जायज ठहराते हुए सौगत रॉय ने यहां तक कह डाला कि एक सिगरेट से क्या होगा। गौरतलब है कि गुरुवार को एक टीएमसी सांसद सदन के अंदर ई सिगरेट पी रहे थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान इस तरफ खींचते हुए इस पर आपत्ति भी जताई थी। हालांकि टीएमसी सांसद का नाम अभी तक सस्पेंस ही है।

इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज सिंह ने उनकी खिंचाई भी खूब की। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने कहाकि दादा, आप अपना और हमारा स्वास्थ्य खतरे में क्यों डाल रहे हो। बाद में टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने पत्रकारों से बातचीत में कहाकि इन तथाकथित आरोपों में कुछ नहीं रखा है। सदन के अंदर सिगरेट पीने पर प्रतिबंध है। सदन के बाहर इस खुली जगह पर सिगरेट पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

उलटा भाजपा पर भड़कते हुए टीएमसी सांसद ने कहाकि भाजपा इस तरह के आरोप लगाती है। जबकि इन्हीं की सरकार में दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। इस तरह की बातें करने की जगह उन्हें प्रदूषण दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहाकि हमारी एक सिगरेट से कुछ नहीं होने वाला है। टीएमसी सांसद ने कहाकि इस मामले पर राजनीति हो रही है क्योंकि भाजपा निशाने पर है। उन्होंने पत्रकारों से भी कहाकि आप इतना सवाल क्यों पूछ रहे हैं। भाजपा के मंत्री ने कुछ कहा और आप उसे ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे यही सच है। यह पूरा सच नहीं है।

