मैं वहां मौजूद था, ऐसा कुछ नहीं हुआ; ओम बिरला के बयान पर बरसे TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा

मैं वहां मौजूद था, ऐसा कुछ नहीं हुआ; ओम बिरला के बयान पर बरसे TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा

संक्षेप:

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ओम बिरला के बयान से असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं इस पॉइंट पर स्पीकर से पूरी तरह से असहमत हूं।

Feb 05, 2026 06:07 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ओम बिरला के बयान से असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं इस पॉइंट पर स्पीकर से पूरी तरह से असहमत हूं। एक संसद में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। वहां पर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की घटना हुई हो। अपने जमाने के मशहूर फिल्म अभिनेता रहे सिन्हा ने कहा कि मैं वहां पर मौजूद था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन महिलाओं की इस तरह बदनामी करना पूरी तरह निंदा के योग्य और गलत है।

ओम बिरला ने क्या कहा था
बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि कल सदन में कांग्रेस के कई नेता सदन के नेता के आसन के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे। इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदन में नहीं आए। बिरला ने यह भी कहा कि बुधवार को विपक्ष के कुछ सदस्यों ने उनके चैंबर में आकर जिस तरह का व्यवहार किया, वैसा लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ और यह दृश्य एक ‘काले धब्बे’ की तरह था। ओम बिरला ने कहा कि कल सदन के नेता (प्रधानमंत्री मोदी) को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था। मेरे पास ऐसी पुख्ता जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य नेता सदन के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे सकते थे। मैंने यह दृश्य सदन में देखा भी। अगर ऐसी घटना हो जाती तो यह अत्यंत अप्रिय दृश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता।

महिला सांसदों पर क्या कहा
बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सदन में नहीं आकर उनके आग्रह को मानते हुए सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया और इसके लिए वह प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कल की घटना देश ने देखी है कि किस तरह महिला सदस्य वहां (प्रधानमंत्री के बैठने के स्थान) तक पहुंची हैं। यह किसी तरह उचित नहीं था। सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं था। आप सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप शब्दों से बात कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। लेकिन आप इधर (सत्तापक्ष की तरफ) आकर जिस तरह कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री द्वारा बुधवार को सदन में दिए जाने की संभावना थी। बृहस्पतिवार को लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव को बिना प्रधानमंत्री के जवाब के पारित कर दिया।

कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ओम बिरला के दावे को पूरी तरह झूठ करार दिया। साथ ही दावा किया कि प्रधानमंत्री अब स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। प्रियंका ने यह आरोप भी लगाया कि यह बकवास बात है कि कुछ महिला सांसदों के खड़े होने के कारण प्रधानमंत्री सदन में आने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि यह पूरी तरह झूठ है। प्रधानमंत्री पर हाथ उठाने या उन्हें चोट पहुंचाने या ऐसी किसी चीज का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए, किसी के लिए भी यह कहना कि ऐसी कोई योजना थी, बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई योजना नहीं थी।

