फेंकू और लपेटू बजट, रोजगार पर नहीं दिया गया ध्यान; खूब बरसे TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा
शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह एक फेंकू और लपेटू बजट है... यह बजट विकसित भारत के लिए नहीं है। इसमें रोजगार या देश के मौजूदा कर्ज पर ध्यान नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार पर कई राज्यों का पैसा बकाया है। किसानों के कल्याण के लिए कौन सी योजना लाई गई? यह बजट रेटिंग के लायक नहीं है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने रविवार को केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए इसे 'फेंकू और लपेटू' बजट बताया और कहा कि इसमें रोजगार, किसानों के कल्याण या देश के कर्ज पर ध्यान नहीं दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सिन्हा ने कहा, "यह एक 'फेंकू और लपेटू' बजट है... यह बजट विकसित भारत के लिए नहीं है। इसमें रोजगार या देश के मौजूदा कर्ज पर ध्यान नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार पर कई राज्यों का पैसा बकाया है। किसानों के कल्याण के लिए कौन सी योजना लाई गई? यह बजट रेटिंग के लायक नहीं है।"
वहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह गरीबों और गांव वालों की अनदेखी करता है। उन्होंने कहा कि इससे रोज़गार पैदा नहीं होता और यह सिर्फ पांच प्रतिशत अमीर लोगों के लिए है। यादव ने एएनआई से कहा, "यह बजट गरीबों और गांवों में रहने वालों की समझ से परे है। इस बजट में कोई नौकरी या रोज़गार नहीं दिया गया है। बीजेपी का बजट देश के सिर्फ पांच फीसदी लोगों के लिए है।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, यह उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट था। यह कहते हुए कि केंद्रीय बजट 2026-27 युवाशक्ति से प्रेरित है और तीन कर्तव्यों पर आधारित है, सीतारमण ने केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में अगले पांच सालों में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 20 राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव दिया।
केंद्रीय बजट में पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन पर जोर दिया गया है, जिसमें प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव है। ये कॉरिडोर विकास के कनेक्टर के रूप में काम करेंगे, यात्रा का समय कम करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और क्षेत्रीय विकास में मदद करेंगे।
