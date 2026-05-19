काबा-मदीना गाने वाली सायोनी घोष अब PM-HM से क्यों लगा रहीं गुहार? किस बात का सता रहा डर
घोष ने ये भी लिखा है कि वह इन धमकियों से नहीं डरने वाली हैं और संसद के अंदर और बाहर, दोनों जगह विरोध की आवाज बनकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करती रहेंगी। उन्गीहोंने लिखा कि किसी के दबाव में आकर चुप नहीं बैठूँगी।
पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद सायोनी घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से गुहार लगाई है कि उनका सिर कलम करने के लिए इनाम की घोषणा करने वाले भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने इसके साथ ही अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। सोशल मीडिया पर लिखे एक लंबे पोस्ट में TMC सांसद ने भाजपा के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी तंज कसा और पूछा है कि क्या यही नारी शक्ति वंदन के तहत नए भारत का असली विचार है?
उन्होंने एक्स पर लिखा, "मैं यह देखकर हैरान हूँ कि सिकंदराबाद, UP के एक नगर पालिका चेयरमैन और BJP नेता ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की है कि मेरा सिर कलम करने वाले को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। यह धमकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर तेज़ी से फैल रही है और मुख्यधारा के मीडिया में भी इसकी रिपोर्ट आई है। माननीय @narendramodi, @amitshah, @nitinNabin, और @ombirla से मेरा सवाल है: क्या BJP-शासित राज्य में BJP के एक जन-प्रतिनिधि द्वारा, एक महिला और मौजूदा सांसद का सिर कलम करने के लिए इनाम घोषित करना ही "नारी शक्ति वंदन" के "नए भारत" का असली विचार है?"
तत्काल कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई की माँग करती हूँ
घोष ने आगे लिखा है, “जहाँ एक ओर BJP नेतृत्व- जिसमें पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री @SuvenduWB भी शामिल हैं- ने महिलाओं की सुरक्षा और प्रतिनिधित्व को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया था, वहीं अब एक चुनी हुई महिला प्रतिनिधि को अपनी ही पार्टी के सदस्य से खुलेआम जान से मारने की धमकी मिल रही है। क्या @WBPolice और @CPKolkata इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे? @bulandshahrpol @Uppolice मैं उस BJP सदस्य के ख़िलाफ़ तत्काल कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई की माँग करती हूँ, जो दिन-दहाड़े मेरी हत्या के लिए उकसा रहा है।”
संसद के अंदर और बाहर लड़ती रहूंगी
घोष ने ये भी लिखा है, "मैं अपने उन सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। आप निश्चिंत रहें, मैं संसद के अंदर और बाहर, दोनों जगह विरोध की आवाज़ बनकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करती रहूँगी और किसी के दबाव में आकर चुप नहीं बैठूँगी। जय हिंद।"
बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता डॉ. प्रदीप दीक्षित ने सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने वाले को 1 करोड़ रुपये का इनाम देने का एक बेहद विवादित बयान दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी के आधार पर सायोनी घोष ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और केंद्र सरकार से ये गुहार लगाई है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।