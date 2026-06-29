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'जिस राम मंदिर के लिए दंगा किया, आज वहां…'; चंदा चोरी मामले पर भड़कीं महुआ मोइत्रा

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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महुआ मोइत्रा ने कहा, 'पूरा देश देख रहा है। BJP की सरकार युवाओं के नाम पर बनी। भाजपा खुद को हिंदू सरकार और सनातन सरकार बताती रही, लेकिन राम मंदिर निर्माण के नाम पर लोगों के बीच विभाजन पैदा किया और दंगे भड़काए।'

'जिस राम मंदिर के लिए दंगा किया, आज वहां…'; चंदा चोरी मामले पर भड़कीं महुआ मोइत्रा

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने राम मंदिर के लिए जुटाए गए चंदे में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सोमवार को उन्होंने कहा, 'पूरा देश देख रहा है। बीजेपी की सरकार युवाओं के नाम पर बनी। भाजपा खुद को हिंदू सरकार और सनातन सरकार बताती रही, लेकिन राम मंदिर निर्माण के नाम पर देशभर में लोगों के बीच विभाजन पैदा किया और दंगे भड़काए। आज राम मंदिर में क्या हो रहा है, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। चंपत राय और उनकी ओर से बैठाए गए लोगों को हटाया गया है लेकिन गिरफ्तारी तो छोटे लोगों की हुई है। चढ़ावे का कितना सोना-चांदी गायब हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है।'

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महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल पर भी भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में एंटी-गुंडा कानून की बात की जा रही है, जबकि सबसे बड़े गुंडे बीजेपी में बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों और विधायकों को तोड़ने की राजनीति में लगी हुई है। मोइत्रा ने कहा कि भाजपा को विपक्षी जनप्रतिनिधियों को अपने पाले में लाने का खेल बंद कर राम मंदिर से जुड़े सवालों और अपनी कार्यशैली पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन मुद्दों पर जवाब चाहती है और किसी दूसरे दल के चुनाव चिह्न पर चुने गए सांसदों-विधायकों को तोड़ने की राजनीति में लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है।

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UCC को लेकर भी BJP सरकार पर साधा निशाना

महुआ मोइत्रा ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) और कानून-व्यवस्था से जुड़े एक विवादित विधेयक को लेकर पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पर बीते दिनों तीखा हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि डरा-धमकाकर और विभाजनकारी व कठोर नीतियों के जरिए विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने तृणमूल कार्यकर्ताओं को बैठकें और रैलियां करने से रोककर उसे जमीनी स्तर पर कमजोर करने के मकसद से अभियान शुरू किया है।

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टीएमसी सांसद ने दावा किया, 'तृणमूल कांग्रेस को जड़ से खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। अगर कार्यकर्ता कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उन्हें झूठे मामलों और पुलिस कार्रवाई की कथित तौर पर धमकी दी जा रही है।' आपातकाल के दौर का जिक्र करते हुए मोइत्रा ने कहा कि राजनीतिक आवाज को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे तृणमूल की सालाना 21 जुलाई की शहीद रैली से पहले प्रशासन से न डरें।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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