'जिस राम मंदिर के लिए दंगा किया, आज वहां…'; चंदा चोरी मामले पर भड़कीं महुआ मोइत्रा

महुआ मोइत्रा ने कहा, 'पूरा देश देख रहा है। BJP की सरकार युवाओं के नाम पर बनी। भाजपा खुद को हिंदू सरकार और सनातन सरकार बताती रही, लेकिन राम मंदिर निर्माण के नाम पर लोगों के बीच विभाजन पैदा किया और दंगे भड़काए।'

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने राम मंदिर के लिए जुटाए गए चंदे में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सोमवार को उन्होंने कहा, 'पूरा देश देख रहा है। बीजेपी की सरकार युवाओं के नाम पर बनी। भाजपा खुद को हिंदू सरकार और सनातन सरकार बताती रही, लेकिन राम मंदिर निर्माण के नाम पर देशभर में लोगों के बीच विभाजन पैदा किया और दंगे भड़काए। आज राम मंदिर में क्या हो रहा है, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। चंपत राय और उनकी ओर से बैठाए गए लोगों को हटाया गया है लेकिन गिरफ्तारी तो छोटे लोगों की हुई है। चढ़ावे का कितना सोना-चांदी गायब हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है।'

महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल पर भी भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में एंटी-गुंडा कानून की बात की जा रही है, जबकि सबसे बड़े गुंडे बीजेपी में बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों और विधायकों को तोड़ने की राजनीति में लगी हुई है। मोइत्रा ने कहा कि भाजपा को विपक्षी जनप्रतिनिधियों को अपने पाले में लाने का खेल बंद कर राम मंदिर से जुड़े सवालों और अपनी कार्यशैली पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन मुद्दों पर जवाब चाहती है और किसी दूसरे दल के चुनाव चिह्न पर चुने गए सांसदों-विधायकों को तोड़ने की राजनीति में लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है।

UCC को लेकर भी BJP सरकार पर साधा निशाना

महुआ मोइत्रा ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) और कानून-व्यवस्था से जुड़े एक विवादित विधेयक को लेकर पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पर बीते दिनों तीखा हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि डरा-धमकाकर और विभाजनकारी व कठोर नीतियों के जरिए विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने तृणमूल कार्यकर्ताओं को बैठकें और रैलियां करने से रोककर उसे जमीनी स्तर पर कमजोर करने के मकसद से अभियान शुरू किया है।