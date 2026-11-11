राम मंदिर मैं कभी नहीं जाऊंगा, कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम; ममता गुट के सांसद बोले

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाले गुट के लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद ने कभी भी राम मंदिर नहीं जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सरकार को पेट्रोल और महंगाई समेत कई मुद्दों पर घेरा है।

ममता बनर्जी गुट के लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि वह कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। फाइल फोटो

लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद ने खुलकर कह दिया है कि वह कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि करोड़ों देवी देवताओं में सिर्फ राम ही भगवान हैं क्या। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के मंदिर जाने से जुड़े सवाल पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि वोटर कटने और जुड़ने के मुद्दे के बजाए महंगाई कम करने जैसी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, 'क्या हमारे देश में 3200 करोड़ देवी देवता में सिर्फ राम ही भगवान हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा कभी। क्योंकि जिसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है, अग्निपरीक्षा में जो पास हो गईं हों और उसके बाद सीता को घर से निकाल दिया हो, तो क्यों जाऊं। मैं सीता मां के जन्म स्थान का हूं। सभी को अपने देव दिखते हैं, तो मुझे भी अपनी देवी दिखती हैं।'

दुर्गा देवी का उपासक बताया उन्होंने कहा, 'मिथिला की बेटी थीं, मेरी मां हैं सीता। मिथिला के रहने वाले हर एक व्यक्ति की मां हैं सीता। दो छोटे छोटे नादान बच्चों के साथ अग्निपरीक्षा में पास होने के बाद आपने निकाल दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम, कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम, बच्चों को क्या बताऊं। मैं कामाख्या जाता हूं, मां काली के दर्शन करता हूं। काली मेरी देवी हैं। मैं काली का उपासक हूं।'

सीता मां के लिए लड़ने का दावा भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाने पर उन्होंने कहा, 'लोग उनको मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। और मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सीता मां मां थीं और मैं मिथिला का रहने वाला हूं और सीता मिथिला की बेटी थीं। मिथिला की बेटी का तिरस्कार। एक तो तुम्हारी पत्नी तुमने उसकी अग्निपरीक्षा कराया और अग्निपरीक्षा में पास हो गईं, उसके बाद भी दो छोटे बच्चों के साथ देश निकाला दे दिया। तो क्या मैं मां के लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा।'

उन्होंने कहा, 'मैं कामाख्या जाता हूं। मैं दक्षिण काली जाता हूं। मैं कालीघाट जाता हूं। मैं दिल्ली में काली मंदिर जाता हूं, गोल मार्केट में जो है। तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं। ये एक ही चीज में फंसे हुए हैं राम राम। इनके लिए कृष्ण कोई मायने नहीं रखते।'

पेट्रोल नौकरी का मुद्दा उठाया इस दौरान उन्होंने सरकार पर पेट्रोल और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात नहीं करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 'नौकरी दो यार, महंगाई कम करो, पेट्रोल डीजल 35 पर करो। अब तो ट्रंप भी चला गया, किसकी बात करोगे। इजरायल में बीबी भी हार गया चुनाव...। जो वास्तविक चीजें हैं उसपर आओ न। हिंदू वोट कट गए, मुसलमान वोट बढ़ गए, प्रदूषण हो रहा है, वो पाकिस्तान से आ रहा है, पंजाब से हो रहा है। जैसे बाकी राज्यों में होता ही नहीं है। क्या है ये मजाक। जमीन पर आओ न।'

उन्होंने कहा, 'छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं, तो नक्सल है, दिमागी नक्सल है। किसान करते हैं, तो खालिस्तानी हो जाते हैं। इन्होंने विरोधियों को क्या नहीं कहा। कहते हैं बाहर से फंडिंग है। सरकार तुम्हारी। FCRA में तुम लोगों को पकड़ रहे हो। तुम एनजीओ को कह रहे हैं कि तुम बाहर से फंडिंग ले रहे हो...।'