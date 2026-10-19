मां दुर्गा की शरण में फूट-फूटकर रोए TMC MP कल्याण बनर्जी, वीडियो हो रहा वायरल
मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते समय उनकी भावनाएं उमड़ पड़ीं और आंखों से आंसू बहने लगे।
ममता बनर्जी गुट वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और श्रीरामपुर से लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी का एक भावुक रूप सामने आया है। राजनीतिक बहसों और तीखी बयानबाजी के लिए चर्चा में रहने वाले कल्याण बनर्जी महाष्टमी के अवसर पर 'संधि पूजा' के दौरान मां दुर्गा के सामने फूट-फूटकर रोते दिखाई दिए। वो पूजा के दौरान इतना भावुक हो गए कि अपने आंसू नहीं रोक पाए। उनका ये भावुक पल अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में दिख रहा है कि दुर्गा पूजा के सबसे पावन क्षणों में से एक 'संधि पूजा' के दौरान श्रीरामपुर स्थित अपने रिहायशी परिसर 'गंगा दर्शन' में सांसद बनर्जी मां दुर्गा की आराधना में लीन हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते समय उनकी भावनाएं उमड़ पड़ीं और आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, "मां, मुझे सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, ज्ञान दो और भक्ति दो"। इसके साथ ही उन्होंने "भवतारिणी मां, जय तारा!" का उद्घोष भी किया।
राजनीतिक छवि से इतर गहरा आस्था भाव
संसद और सार्वजनिक मंचों पर अपने सख्त तेवर और कड़े हमलों के लिए पहचाने जाने वाले कल्याण बनर्जी धार्मिक आयोजनों में अपनी राजनीतिक छवि को पीछे छोड़ देते हैं। वे हर साल दुर्गा पूजा और बांकुरा के डोलतला स्थित अपने पैतृक घर की काली पूजा में इसी तरह भावुक नजर आते हैं। इससे पहले वह श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन के पास आरएमएस मैदान में आयोजित पूजा के संरक्षक थे, लेकिन परिस्थितियों के बदलने के बाद अब वे अपने गंगा दर्शन स्थित आवास परिसर की पूजा में शामिल हुए। स्थानीय राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद अब आरएमएस ग्राउंड की पूजा बीजेपी के नियंत्रण में है और वहां कल्याण बनर्जी की कोई भूमिका नहीं रही।
सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय
महाष्टमी और महानवमी के संधि काल में पूरे समाज के कल्याण और सुख-समृद्धि की कामना करते सांसद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।