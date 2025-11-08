Hindustan Hindi News
TMC MP Kalyan Banerjee furious over losing lakhs of rupees in cyber fraud said When this can happen to me
मेरे साथ हो सकता है, तो... साइबर फ्रॉड में लाखों रुपए गंवाने पर भड़के TMC सांसद

मेरे साथ हो सकता है, तो... साइबर फ्रॉड में लाखों रुपए गंवाने पर भड़के TMC सांसद

संक्षेप: पश्चिम बंगाल की सेरामपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बनर्जी ने कहा कि उनका भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में एक खाता है, जिसका उन्होंने लंबे समय से उपयोग नहीं किया है। उसी खाते में से यह पूरा फर्जी लेनदेन हुआ था।

Sat, 8 Nov 2025 03:09 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
ऑनलाइन फ्रॉड में करीब 57 लाख रुपए गंवाने वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी इन दिनों चर्चा में हैं। शनिवार को उन्होंने देश में बढ़ती साइबर फ्रॉड की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर एक सांसद के साथ ऐसी घटना हो सकती है, तो आम नागरिक की सुरक्षा की बात हम कैसे कह सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा सांसद के एक पुराने बैंक खाते में से साइबर अपराधियों ने जाली दस्तावेज का उपयोग करके करीब 57 लाख रुपए निकाल लिए हैं।

एनडीटीवी से बात करते हुए कल्याण बनर्जी ने अपने साथ हुए इस अपराध पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "अगर मेरे जैसा व्यक्ति बैंक धोखाधड़ी के जाल में फंस गया, तो आम लोगों को क्या झेलना पड़ेगा? वित्त मंत्रालय एक साइबर धोखाधड़ी-रोधी इकाई क्यों नहीं बना रहा है?"

पश्चिम बंगाल की सेरामपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बनर्जी ने कहा कि उनका भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में एक खाता है, जिसका उन्होंने लंबे समय से उपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा, "किसी ने केवाईसी का इस्तेमाल करके घोटाला किया। मेरी तस्वीर लगाई गई। पैन और आधार का गलत इस्तेमाल किया गया। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके, मेरे खाते से लगभग 57 लाख रुपये निकाल लिए गए।"

टीएमसी नेता ने आगे कहा कि जब मुझे इस संदिग्ध लेनदेन का जानकारी मिली तो मैंने तुरंत ही बैंक संपर्क किया। इसके बाद जब साइबर अपराध का मामला सामने आया तो फिर कोलकाता पुलिस के साइबर अपराध विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। बनर्जी ने कहा, "बैंक ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। हालांकि, बैंक ने इस पूरे घटनाक्रम को आंतरिक गड़बड़ी बताते खाते में 57 लाख रुपए जमा करा दिए हैं।"

आपको बता दें, साइबर अपराधियों ने बनर्जी के खाते की केवाईसी जानकारी अपडेट करने के लिए फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। इसमें एक असल फोटो का भी इस्तेमाल किया था। ऑनलाइन केवाईसी होने के बाद आरोपियों ने 28 अक्तूबर 2025 को बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर भी बदल दिया, जिसके बाद उनकी खाते तक पूरी पहुंच हो गई। इसके बाद आरोपियों ने खाते से लाखों रुपए का लेन-देन कर लिया।

उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
