Z+ कैटगरी से X कर दी गई मेरी सुरक्षा मीलॉर्ड! HC में अभिषेक बनर्जी की गुहार, 6 माह का कैसा इंतजार?

दूसरी तरफ, अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास के बाहर बृहस्पतिवार को नगर निकाय ने बुलडोजर चलाकर फुटपाथ पर बना बांस का अस्थायी ढांचा हटा दिया।

पश्चिम बंगाल की विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) के सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपनी सुरक्षा को Z+ कैटगरी से घटाकर X कैटगरी में किए जाने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अभिषेक बनर्जी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील शोएब आलम ने कहा, "माई लॉर्ड, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। राजनीतिक प्रतिशोध के चलते एक मौजूदा सांसद की सुरक्षा वापस ले ली गई है। ऐसा उनके राजनीतिक आकाओं के इशारे पर किया गया है।"

सुनवाई के दौरान शोएब आलम ने बताया कि खतरे को देखते हुए अभिषेक बनर्जी को 2013 से ही Z+ सुरक्षा मिल रही थी लेकिन, 9 मई को नई सरकार के शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद, 12 मई को उनकी सुरक्षा घटाकर X कैटेगरी कर दी गई। उन्होंने दलील दी कि यह फैसला 'सुरक्षा समीक्षा समिति' (Security Review Committee) की किसी चर्चा या बैठक के बिना लिया गया, जबकि केवल इसी समिति को सुरक्षा स्तर में बदलाव करने का अधिकार है। उनके अनुसार, अधिकारियों ने समिति के किसी औपचारिक फैसले के बजाय, केवल एक 'सिफारिश' के आधार पर यह कदम उठाया।

कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा फिलहाल जस्टिस कृष्ण राव की पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है लेकिन पीठ ने राज्य सरकार से सवाल किया कि उसने सुरक्षा की नई समीक्षा क्यों नहीं की और 6 महीने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? बनर्जी ने अपनी याचिका में बताया था कि सुरक्षा कम किए जाने के बाद उन पर और उनके परिवार पर कई बार हमले हुए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, “सवाल यह है कि आपको एक अनुरोध मिला है और ये घटनाएं भी हुई हैं, तो क्या कोई ऐसा नियम है जिसके तहत आप छह महीने से पहले समीक्षा समिति की बैठक नहीं बुला सकते?”

उन पर छह बार हमले हो चुके हैं इस दौरान TMC नेता के वकील ने कोर्ट को बताया कि बनर्जी और उनके परिवार की सुरक्षा कम किए जाने के बाद से उन पर छह बार हमले हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा की मांग करने वाली उनकी अर्जियों पर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि बनर्जी के घर और दफ्तर के बाहर से पुलिस चौकियां भी हटा दी गई हैं। हाल ही की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कोर्ट को बताया कि गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे एक जेसीबी मशीन लाई गई, ताकि बनर्जी के घर के बाहर बनी पुलिस चौकी को तोड़ा जा सके।

अगली समीक्षा नवंबर के अंत में होनी है अभिषेक बनर्जी के वकील ने ये भी दलील दी कि राज्य में सरकार बदलने के तुरंत बाद ही सुरक्षा कवर कम करने में दिखाई गई जल्दबाजी से दुर्भावना का संदेह पैदा होता है। उन्होंने आगे कहा कि बनर्जी को राजनीतिक हत्या की आशंका है। इसलिए वह केवल अपनी सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा की मांग कर रहे हैं। इस पर राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) बिलवदल भट्टाचार्य ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि किसी विशेष श्रेणी की सुरक्षा कवर को अधिकार के तौर पर नहीं मांगा जा सकता। AAG ने बताया कि सुरक्षा में कटौती 12 मई को की गई थी और इसके बाद 29 मई को एक समीक्षा भी की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि आमतौर पर हर छह महीने में सुरक्षा का आकलन किया जाता है और अगली समीक्षा नवंबर के अंत में होनी है। उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा।

अधिकारी 6 महीने तक इंतज़ार क्यों कर रहे लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, AAG ने कोर्ट को यह भी बताया कि Z+ सुरक्षा आमतौर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को दी जाती है, और कोलकाता पुलिस द्वारा किसी विशेष खतरे का आकलन न मिलने के कारण बनर्जी को X-श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। हालांकि, अदालत ने सवाल किया कि क्या 29 मई की समीक्षा में उन घटनाओं को भी ध्यान में रखा गया था, जो सुरक्षा कम किए जाने के बाद कथित तौर पर घटी थीं। इस पर अदालत ने पूछा, "आपकी रिपोर्टों में मई के बाद हुई घटनाओं को कहाँ ध्यान में रखा गया है?" अदालत ने यह भी जानना चाहा कि अधिकारियों ने कहाँ दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता को कोई खतरा नहीं है। कोर्ट ने सवाल किया कि जब बाद की घटनाओं के बारे में शिकायतें मिल चुकी थीं, तो अधिकारी 6 महीने तक इंतज़ार क्यों कर रहे थे? अदालत ने कहा, "एक बार सुरक्षा कम कर देने के बाद, उस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए था।"