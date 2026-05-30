ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की पिटाई, लोगों ने कपड़े फाड़े
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट की गई है। उन्होंने इसका आरोप भाजपा पर लगाया है।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई है। राज्य के सोनारपुर में चुनावी हिंसा में घायल पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे अभिषेक के ऊपर अंडे फेंके गए और उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान उनके कपड़ों को भी फाड़ दिया गया। मीडिया से बात करते हुए अभिषेक ने इस हिंसा का आरोप पश्चिम बंगाल की नई नवेली भाजपा सरकार के ऊपर लगाया।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें