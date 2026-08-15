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TMC विधायक कुणाल घोष विरोधी गुट के कार्यक्रम पहुंचे, ममता बनर्जी को देंगे झटका?

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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इसके बाद उन्होंने पार्टी के दूसरे गुट, ऋतब्रत बनर्जी गुट की ओर से बेलेघाटा के मेट्रोपॉलिटन इलाके में पार्टी के किराए के कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी भाग लिया।

TMC MLA Kunal Ghosh reached the program of the opposition faction Will he Gave Shock to Mamata Banerjee
TMC विधायक कुणाल घोष विरोधी गुट के कार्यक्रम पहुंचे

तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी के प्रबल समर्थक पार्टी विधायक कुणाल घोष ने शनिवार को पार्टी के दोनों गुटों द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसके बाद उनके भावी राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। घोष ने पहले ममता बनर्जी गुट की ओर से कालीघाट स्थित पुराने टीएमसी कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पार्टी प्रमुख के निर्देश पर राष्ट्रध्वज फहराया।

इसके बाद उन्होंने पार्टी के दूसरे गुट, ऋतब्रत बनर्जी गुट की ओर से बेलेघाटा के मेट्रोपॉलिटन इलाके में पार्टी के किराए के कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी भाग लिया। यह क्षेत्र उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। घोष ने एक शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और वहां मौजूद लोगों को संक्षिप्त रूप से संबोधित किया। इस कार्यक्रम में चंद्रिमा भट्टाचार्य, अरूप रॉय और बिप्लब मित्रा समेत ऋतब्रत गुट के कई प्रमुख नेता मौजूद थे।

विरोधी गुट में जाने की लगने लगीं अटकलें

विरोधी गुट के कार्यक्रम में घोष की मौजूदगी के बाद तुरंत यह अटकलें लगने लगीं कि वह तृणमूल कांग्रेस के दूसरे गुट से संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी के ऋतब्रत गुट के प्रवक्ता कोहिनूर मजूमदार ने संकेत दिया कि घोष का वहां जाना उनके गुट में शामिल होने की शुरुआत हो सकती है। मजूमदार ने कहा,""कुणाल घोष यहां आए हैं। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई है। कुछ समय बाद वह अपना सामान लेकर आएंगे।"

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मतलब ये नहीं कि गुट बदल रहे, घोष की सफाई

हालांकि, घोष ने इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि विरोधी गुट के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि वह गुट बदल रहे हैं। खुद के वहां जाने की वजह बताते हुए घोष ने कहा कि वह कालीघाट में अपने मुख्य स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में स्थित पार्टी कार्यालय में कुछ लोग टीएमसी के नाम पर राष्ट्रध्वज फहरा रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं इसलिए रुका क्योंकि यह मेरा विधानसभा क्षेत्र है और मैंने देखा कि लोग हमारी पार्टी के नाम पर राष्ट्रध्वज फहरा रहे हैं।"

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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