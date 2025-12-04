TMC विधायक ने किया बाबरी जैसी मस्जिद बनाने का ऐलान, ममता बनर्जी का क्या है रुख

संक्षेप: राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने विधायक की घोषणा के मद्देनजर मंगलवार को राज्य सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। बोस ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो प्रशासन को एहतियातन लोगों को हिरासत में लेना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शीदाबाद में बाबरी से मिलती जुलती मस्जिद बनाने की बात कही है। टीएमसी नेता पहले ही इस बयान से पल्ला झाड़ चुके हैं। अब खबर है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विधायक के फैसले से नाराज हैं। हालांकि, सीएम की प्रतिक्रिया को लेकर टीएमसी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विधायक कबीर के फैसले से सीएम बनर्जी नाराज हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम और उनकी पार्टी इस फैसले के साथ नहीं हैं और यह संदेश विधायक को पहुंचा दिया गया है। एक दिन पहले भी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी इस फैसले से दूरी बनाते हुए नजर आए थे

उन्होंने कहा था, 'पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी पर भरोसा करते हैं। कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कोई महत्व नहीं है।'

ममता बनर्जी की रैली में जाएंगे हुमायूं कबीर रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा, 'हुमायूं कबीर से जुड़े मुद्दे पर बात की गई है और पार्टी नेतृत्व इसपर काम कर रहा है। विधायक लगातार अपने विचार बदल रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वह बहरमपुर में होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे।' सीएम सीमावर्ती जिले मुर्शिदाबाद में गुरुवार को SIR के विरोध में रैली निकाल रही हैं।

चैनल ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि पार्टी ने विधायक कबीर को भी न्योता दिया है। वह रैली में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, बुधवार को एक बार फिर उन्होंने दावा किया कि वह 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं।

राज्यपाल ने उठाया सवाल राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने विधायक की घोषणा के मद्देनजर मंगलवार को राज्य सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। बोस ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो प्रशासन को एहतियातन लोगों को हिरासत में लेना चाहिए।

लोक भवन (राजभवन का नया नाम) के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि राज्यपाल ने विधायक की घोषणा पर गहरी चिंता व्यक्त करने के बाद एक ‘कड़ा निर्देश’ जारी किया।

अधिकारी ने कहा, 'राज्यपाल इस घटनाक्रम से बेहद चिंतित हैं, जिसमें एक विधायक ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम से एक मस्जिद की नींव रखने की तारीख तय कर दी है। उन्होंने राज्य सरकार को इस संदर्भ में सभी एहतियाती कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं।'