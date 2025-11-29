बंगाल में TMC विधायक का बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, 6 दिसंबर को रखी जाएगी नींव; भाजपा भड़की
टीएमसी विधायक हुमायूं ने कहा कि जब मैं बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाहता हूं तो विरोध क्यों हो रहा? अगर वे मेरा सिर काटना चाहते हैं, तो वे नींव रखने के कार्यक्रम के दौरान आ सकते हैं। मैं खुद को शहीद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक हुमायूं कबीर ने 'बाबरी मस्जिद' के निर्माण का ऐलान किया है। इससे बीजेपी भड़क गई और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। टीएमसी विधायक हुमायूं के अनुसार, छह दिसंबर को इस मस्जिद की नींव रखी जाएगी। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि 464 साल पहले, बाबर के मिलिट्री कमांडर ने यह मस्जिद (बाबरी मस्जिद) बनाई थी। उन्होंने मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाया, और किसी ने इसका विरोध नहीं किया। जब मैं बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाहता हूं तो वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?
उन्होंने आगे कहा, ''अगर सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद बनाने के खिलाफ कोई निर्देश दिया है, तो मुझे बताएं। अगर होम मिनिस्ट्री ने ऐसा कोई निर्देश जारी किया है कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मैं मस्जिद के लिए कोई दूसरा नाम सोचूंगा। अगर वे मेरा सिर काटना चाहते हैं, तो वे नींव रखने के कार्यक्रम के दौरान आ सकते हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं उन्हें मुर्शिदाबाद आकर मेरा सिर काटने की चुनौती देता हूं। मैं खुद को शहीद करने के लिए तैयार हूं... हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे।''
हालांकि, हुमांयू कबीर के इस इस ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने खुद को इससे दूर कर लिया और भाजपा ने आरोप लगाया कि लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। छह दिसंबर को अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 33 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे में इस प्लान किए गए समारोह ने अल्पसंख्यकों की ज्यादा संख्या वाले मुर्शिदाबाद जिले में राजनीतिक माहौल को और गरम कर दिया है, जहां इस साल अप्रैल में वक्फ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 को लेकर विरोध प्रदर्शनों के दौरान झड़पें हुई थीं। कबीर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए हाल ही में कहा, "हां, मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के मॉडल पर बनी मस्जिद का शिलान्यास करूंगा। यह मस्जिद बहुत बड़ी होगी और असली ढांचे से प्रेरित होगी।" उन्होंने आगे कहा, "यह मेरा धार्मिक अधिकार है और स्थानीय लोगों की मांग है।"
उन्होंने कहा कि यह मुद्दा इमोशनल है और ज़ोर देकर कहा कि उनका प्लान एक पर्सनल संकल्प है, चुनावी गणित से जुड़ा नहीं है। पश्चिम बंगाल असेंबली में टीएमसी के चीफ व्हिप, निर्मल घोष ने पीटीआई को बताया, "पार्टी हुमायूं कबीर के टच में नहीं है। उनकी बातों या कामों का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। वह जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं, वह अपनी पर्सनल हैसियत से कर रहे हैं। पार्टी उनका सपोर्ट नहीं करती है और मामले को देख रही है।"
मस्जिद के ऐलान से भड़के बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी
वहीं, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर 'बाबरी मस्जिद' बनाने के वादे के साथ मुर्शिदाबाद में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सेंट्रल एजेंसियों से जांच करने को कहा कि क्या वह हाल ही में बांग्लादेश गए हैं। पूर्व मेदिनीपुर जिले में अपने नंदीग्राम चुनाव क्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अधिकारी ने कहा कि मुर्शिदाबाद, जो बांग्लादेश की सीमा से लगा है, पहले से ही इस साल की शुरुआत में वक्फ (अमेंडमेंट) एक्ट के विरोध के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के सदमे से जूझ रहा है, और कबीर स्थिति को फिर से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया, "वह जिले में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी भी दंगों के सदमे से उबर रहा है, जिसमें जिहादी तत्वों ने दो हिंदुओं को मार डाला था। हिंदू मंदिर बना सकते हैं, मुसलमान मस्जिद बना सकते हैं, और ईसाई चर्च बना सकते हैं। लेकिन यह घोषणा करना कि 6 दिसंबर को एक मस्जिद की नींव रखी जाएगी और उसका नाम 'बाबरी मस्जिद' रखा जाएगा, यह संविधान और सुप्रीम कोर्ट की पूरी तरह से अवहेलना है।"
