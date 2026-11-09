रेप का आरोपी TMC विधायक मुंबई भागने की फिराक में, कोलकाता एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, विधायक परेश राम दास दुष्कर्म, रंगदारी और आपराधिक साजिश जैसे कई संगीन मामलों में काफी समय से फरार चल रहे थे और सोमवार को इंडिगो की फ्लाइट से मुंबई भागने की कोशिश कर रहे थे।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम उन्हें बारूईपुर जिला पुलिस मुख्यालय ले गई है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक और विधायक गंभीर आपराधिक आरोपों में कानून के शिकंजे में आ गए हैं। दक्षिण 24 परगना जिले की कैनिंग पश्चिम सीट से टीएमसी विधायक परेश राम दास को सोमवार (9 नवंबर 2026) को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, विधायक परेश राम दास दुष्कर्म, रंगदारी और आपराधिक साजिश जैसे कई संगीन मामलों में काफी समय से फरार चल रहे थे और सोमवार को इंडिगो की फ्लाइट से मुंबई भागने की कोशिश कर रहे थे।

विधायक को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर बिछाया गया जाल बारूईपुर जिला पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) को सूचना मिली थी कि लंबे समय से फरार चल रहे विधायक परेश राम दास मुंबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं।

सूचना मिलते ही SOG टीम ने विधायक की लोकेशन ट्रैक की और तुरंत बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट से संपर्क साधा। एयरपोर्ट सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के आपसी समन्वय से विधायक को बोर्डिंग से ठीक पहले हिरासत में ले लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम उन्हें बारूईपुर जिला पुलिस मुख्यालय ले गई है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। मंगलवार को उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।

रेप, धोखाधड़ी और धमकी समेत कई गंभीर धाराएं कैनिंग पुलिस स्टेशन में 5 सितंबर 2026 को दर्ज मामला संख्या 561/2026 के तहत विधायक परेश राम दास मुख्य आरोपी हैं।

उनके खिलाफ धारा 376 (दुष्कर्म), धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 120B (आपराधिक साजिश) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज है।

दुष्कर्म और जबरन वसूली के अलावा, उन पर 2023 के पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा, जानलेवा हमले (हत्या की कोशिश) और आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले दर्ज हैं।