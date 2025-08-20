किरण रिजिजू ने मुझे मारा, धक्का दिया; लोकसभा में हंगामे के बीच महिला सांसद ने लगाए गंभीर आरोप

लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने तीन नए पेश पेश किए हैं। इस दौरान टीएमसी सांसद ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन पर हमला हुआ जिसमें वे जख्मी भी हुई हैं।

बुधवार को लोकसभा में केंद्र सरकार के नए बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने CM और PM के 30 दिनों तक जेल में रहने की स्थिति में उन्हें पद से हटाए जाने से संबंधित बिल सदन में पेश किया है। इस दौरान विपक्षी दलों ने इसका जोरदार विरोध किया और बिल की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंक दीं। कांग्रेस सहित अन्य दलों ने सरकार के इस बिल को असंवैधानिक बताया है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की एक महिला सांसद ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर गंभीर आरोप लगा दिए।

गौरतलब है कि हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। इसके बाद संसद परिसर के अंदर पत्रकारों से बातचीत के दौरान टीएमसी की मिताली बाग और शताब्दी रॉय ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद किरण रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में महिला सांसदों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की।