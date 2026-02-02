Hindustan Hindi News
बेटी को डीएम बनाने के लिए, दामाद के लिए... चुनाव आयुक्त को ममता बनर्जी ने खूब सुनाया

बेटी को डीएम बनाने के लिए, दामाद के लिए... चुनाव आयुक्त को ममता बनर्जी ने खूब सुनाया

संक्षेप:

निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि ममता बनर्जी SIR मामले पर CEC के साथ हुई बैठक में उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया सुने बिना ही नाराज होकर चली गईं। सीईसी ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से कहा कि कानून का शासन सर्वोपरि रहेगा।

Feb 02, 2026 07:32 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। नई दिल्ली स्थित ऑफिस से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सीईसी पर जमकर निशाना साधा। टीएमसी चीफ ने कहा कि जनता सरकार चुनेगी, चुनाव आयोग नहीं। उन्होंने CEC को सुनाते हुए कहा, 'और क्या-क्या चाहिए? बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए। उसको डीएम बनाने के लिए। अगर उसमें क्षमता होगी तो वह खुद बनेगी। आप क्यों डरते हैं, पर्दे के पीछे क्या है? हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके पास बीजेपी की पावर है तो हमारे पास जनता का साथ है। हमारा अपमान किया है। मैंने ऐसा चुनाव आयुक्त नहीं देखा।' मालूम हो कि ज्ञानेश कुमार की बेटी आईएएस अधिकारी मेधा रूपम हैं जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) की डीएम हैं।

वहीं, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि ममता बनर्जी SIR मामले पर CEC के साथ हुई बैठक में उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया सुने बिना ही नाराज होकर चली गईं। अधिकारियों के अनुसार, सीईसी ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से कहा कि कानून का शासन सर्वोपरि रहेगा। कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून के प्रावधानों और निर्वाचन आयोग की शक्तियों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले, बैठक से बाहर निकलने के बाद बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए उस पर भाजपा का दलाल होने का आरोप लगाया।

काली शॉल ओढ़े आईं ममता बनर्जी

पार्टी के अनुसार, विरोध के प्रतीक के रूप में काली शॉल ओढ़े ममता बनर्जी एसआईआर-प्रभावित कुछ परिवारों और पार्टी नेताओं के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलीं। अधिकारियों ने बताया कि पहले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने अपनी बात रखी, इसके बाद ममता बनर्जी ने बात की। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को सीईसी कुमार और चुनाव आयुक्त एसएस संधू व विवेक जोशी ने नोट किया। एक अधिकारी ने कहा, 'जब सीईसी ने जवाब देना शुरू किया, तो टीएमसी नेताओं ने कई बार बीच में हस्तक्षेप किया। ममता बनर्जी नाराज थीं और गुस्से में बैठक छोड़कर चली गईं।'

CEC से मुलाकात पर क्या बोला चुनाव आयोग

अधिकारी ने बताया कि सीईसी कुमार ने टीएमसी नेताओं से कहा कि पार्टी के विधायक आयोग और विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ खुले तौर पर अपमानजनक व धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'सीईसी ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि एसआईआर में लगे अधिकारियों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही उनके काम में बाधा या हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) को देय मानदेय बिना किसी देरी के समय पर जारी किया जाना चाहिए।'

