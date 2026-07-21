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अभिषेक हुए IN तो कल्याण बनर्जी OUT, शहीद दिवस पर ममता दीदी के मंच पर अजब-गजब खेला

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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वर्ष 1993 में राइटर्स बिल्डिंग्स तक मार्च के दौरान पुलिस गोलीबारी में युवा कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की मौत की याद में ममता बनर्जी द्वारा 1994 से 'शहीद दिवस' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

अभिषेक हुए IN तो कल्याण बनर्जी OUT, शहीद दिवस पर ममता दीदी के मंच पर अजब-गजब खेला

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले 'शहीद दिवस' का आयोजन मंगलवार को एक अभूतपूर्व दौर में पहुंच गया, जब तीन प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक खेमे मध्य कोलकाता में महज ढाई किलोमीटर के दायरे में समानांतर कार्यक्रम आयोजित करने लगे। इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली TMC के कार्यक्रम में एक अजीबोगरीव वाकया देखने को मिला। दरअसल, हुआ यूं कि जैसे ही पार्टी के महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी मंच पर पहुंचे तो पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी सभा के बीच में ही अचानक मंच छोड़कर चले गए, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।

अभिषेक बनर्जी के भाषण के दौरान निकले बाहर

न्यूज 18 बांग्ला ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया है कि यह घटना उस समय हुई जब तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी मंच से अपना संबोधन दे रहे थे। उस समय कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय और महुआ मोइत्रा जैसे दिग्गजों के साथ मंच पर मौजूद थे,लेकिन अचानक उठे और गुस्से में वहां से चले गए।

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क्या रही वजह?

जब पत्रकारों ने उनसे मंच छोड़ने का कारण पूछा, तो कल्याण बनर्जी ने इसे "व्यक्तिगत कारण" बताया। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह बाद में वापस आएंगे। इस बीच, तृणमूल समर्थकों के एक खेमे का यह भी कहना है कि वे अपने किसी कानूनी केस के सिलसिले में कोर्ट जाने के लिए निकले थे। मंच छोड़ने से पहले कल्याण बनर्जी ने अपने संबोधन में ममता बनर्जी की जमकर प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि "ममता के बिना न तृणमूल है, न विपक्षी पार्टी और न ही जनता।" साथ ही उन्होंने भाजपा और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर भी तीखा प्रहार किया।

ममता बनर्जी का संबोधन

रैली के दौरान ममता बनर्जी ने भी मंच से कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने 'नई तृणमूल' की चर्चा करते हुए चेतावनी दी कि जो लोग भाजपा के करीब जा रहे हैं, उनकी अब जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्होंने पिछली रात की तैयारी में जुटे नेताओं की सूची में अभिषेक, महुआ और कल्याण बनर्जी का नाम लेते हुए उनके संघर्ष को भी याद किया। बता दें कि अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ'ब्रायन, कल्याण बनर्जी और डोला सेन समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ ममता बनर्जी पूरी रात कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहीं, जबकि पार्टी कार्यकर्ता मंगलवार सुबह तक मंच की सुरक्षा में तैनात रहे।

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मंच पर तोड़फोड़ की गई

ममता बनर्जी ने मध्यरात्रि के करीब कार्यक्रम स्थल पर समर्थकों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि 1993 की पुलिस गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों और कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने से रोका जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, "हमारे कार्यकर्ताओं को बैठक में आने से रोका जा रहा है। पुलिस द्वारा शहीदों के परिवारों को डराया-धमकाया जा रहा है। हमारे मंच पर तोड़फोड़ की गई है, बैनर फाड़ दिए गए हैं और बिजली तथा माइक की लाइन काट दी गई हैं। अदालत के आदेश पर बाहर आए एक अपराधी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के करीब 60-65 समर्थित गुंडों ने इस हमले को अंजाम दिया है।''

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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