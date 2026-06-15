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पुलिस से बचने मूंछ मुंडवा कर घूम रहे थे TMC नेता, 2300 किमी दूर इस हाल में पकड़ा

Nisarg Dixit भाषा
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पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरामबाग नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वपन नंदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि सौर ऊर्जा परियोजना में हुए कथित घोटाला मामले में दक्षिण भारतीय राज्य केरल से पकड़ा है। फिलहाल, जांच जारी है।

पुलिस से बचने मूंछ मुंडवा कर घूम रहे थे TMC नेता, 2300 किमी दूर इस हाल में पकड़ा

पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये की सौर ऊर्जा परियोजना में कथित अनियमितताओं के मामले में आरामबाग नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष को केरल से गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरामबाग नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वपन नंदी फरार थे और गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से अपनी पहचान छिपाने के वास्ते अपनी मूंछ तक मुंडवा चुके थे।

बदल लिया था हुलिया

अधिकारी ने बताया कि आरामबाग नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वपन नंदी 'ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट' घोटाले की जांच में तेजी आने के बाद से ही फरार थे। अधिकारी ने बताया कि नंदी ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था, जिसमें मूंछ मुंडवाना भी शामिल है।

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पुलिस अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, 'इसके बावजूद हमारे अधिकारियों ने उन्हें केरल में ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। हम उन्हें पुलिस हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध करेंगे और मामले में पहले से गिरफ्तार अन्य आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराएंगे, ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया और वित्तीय लेन-देन की पूरी श्रृंखला का पता लगाया जा सके।'

तीन पहले ही गिरफ्तार

इस मामले में तीन अन्य आरोपियों-नगरपालिका के एक अस्थायी इंजीनियर, एक अस्थायी विद्युत पर्यवेक्षक (इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर) और एक ठेकेदार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यह मामला 'ग्रीन सिटी' परियोजना से जुड़ा है, जिसके तहत आरामबाग नगर पालिका ने क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों की छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए ई-टेंडर जारी किया था।

क्या था प्रोजेक्ट

इस परियोजना के तहत तीन प्राथमिक विद्यालयों और बाल शिक्षा केंद्रों के साथ-साथ 11 उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सौर ऊर्जा पैनल लगाने की योजना बनाई गई थी। परियोजना का लक्ष्य 764.46 किलोवाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करना था। उत्पादित बिजली का उपयोग स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सड़क किनारे की लाइट को बिजली उपलब्ध कराने के लिए किया जाना था।

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तत्कालीन नगरपालिका बोर्ड, नगर निकाय के अधिकारियों और नंदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए। नंदी को पद से हटाए जाने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष का कार्यभार संभालने वाले तृणमूल कांग्रेस नेता समीर भंडारी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में जांच में तेजी आई, जिसके परिणामस्वरूप पहले तीन सह-आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और नंदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

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अधिकारी ने कहा, 'जांच अभी जारी है और पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े और अधिक तथ्य सामने आने की उम्मीद है। हम परियोजना से जुड़े सभी वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं की जांच कर रहे हैं।'

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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