पुलिस से बचने मूंछ मुंडवा कर घूम रहे थे TMC नेता, 2300 किमी दूर इस हाल में पकड़ा

पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरामबाग नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वपन नंदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि सौर ऊर्जा परियोजना में हुए कथित घोटाला मामले में दक्षिण भारतीय राज्य केरल से पकड़ा है। फिलहाल, जांच जारी है।

पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये की सौर ऊर्जा परियोजना में कथित अनियमितताओं के मामले में आरामबाग नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष को केरल से गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरामबाग नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वपन नंदी फरार थे और गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से अपनी पहचान छिपाने के वास्ते अपनी मूंछ तक मुंडवा चुके थे।

बदल लिया था हुलिया अधिकारी ने बताया कि आरामबाग नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वपन नंदी 'ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट' घोटाले की जांच में तेजी आने के बाद से ही फरार थे। अधिकारी ने बताया कि नंदी ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था, जिसमें मूंछ मुंडवाना भी शामिल है।

पुलिस अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, 'इसके बावजूद हमारे अधिकारियों ने उन्हें केरल में ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। हम उन्हें पुलिस हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध करेंगे और मामले में पहले से गिरफ्तार अन्य आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराएंगे, ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया और वित्तीय लेन-देन की पूरी श्रृंखला का पता लगाया जा सके।'

तीन पहले ही गिरफ्तार इस मामले में तीन अन्य आरोपियों-नगरपालिका के एक अस्थायी इंजीनियर, एक अस्थायी विद्युत पर्यवेक्षक (इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर) और एक ठेकेदार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यह मामला 'ग्रीन सिटी' परियोजना से जुड़ा है, जिसके तहत आरामबाग नगर पालिका ने क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों की छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए ई-टेंडर जारी किया था।

क्या था प्रोजेक्ट इस परियोजना के तहत तीन प्राथमिक विद्यालयों और बाल शिक्षा केंद्रों के साथ-साथ 11 उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सौर ऊर्जा पैनल लगाने की योजना बनाई गई थी। परियोजना का लक्ष्य 764.46 किलोवाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करना था। उत्पादित बिजली का उपयोग स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सड़क किनारे की लाइट को बिजली उपलब्ध कराने के लिए किया जाना था।

तत्कालीन नगरपालिका बोर्ड, नगर निकाय के अधिकारियों और नंदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए। नंदी को पद से हटाए जाने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष का कार्यभार संभालने वाले तृणमूल कांग्रेस नेता समीर भंडारी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में जांच में तेजी आई, जिसके परिणामस्वरूप पहले तीन सह-आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और नंदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।