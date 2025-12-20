भगवान नहीं चाहते कि पीएम मोदी बंगाल की धरती पर कदम रखें, TMC सांसद ने क्या कहा

संक्षेप: सौगत रॉय ने कहा कि पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा कोई फर्क नहीं डालेगा। प्रधानमंत्री के जंगलराज वाले बयान पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति अन्य भाजपा शासित राज्यों से कहीं बेहतर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को घने कोहरे के कारण पश्चिम बंगाल में रैली स्थल पर नहीं पहुंच सके। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत रॉय ने कहा कि भगवान नहीं चाहते कि वे बंगाल की धरती पर कदम रखें। टीएमसी लीडर ने कहा, 'उनकी रैली सफल नहीं हुई। भगवान नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की धरती पर कदम रखें।' उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा कोई फर्क नहीं डालेगा। प्रधानमंत्री के जंगलराज वाले बयान पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति अन्य भाजपा शासित राज्यों से कहीं बेहतर है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल को जंगलराज कहा, लेकिन बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति भारत के किसी भी भाजपा शासित राज्य से बेहतर है। वे घुसपैठियों की बात करते हैं। अगर घुसपैठिए आए हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि सीमा सुरक्षा के लिए बीएसएफ जिम्मेदार है।' पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रणघाट के ताहेरपुर नेताजी पार्क में जनसभा को संबोधित किया, क्योंकि खराब दृश्यता के चलते हेलीकॉप्टर को ताहेरपुर हेलीपैड पर उतारा गया और फिर वे कोलकाता हवाई अड्डे पर लौट गए।