Hindi NewsIndia NewsTMC leader Saugata Roy PM Modi rally God does not want him to set foot in Bengal
भगवान नहीं चाहते कि पीएम मोदी बंगाल की धरती पर कदम रखें, TMC सांसद ने क्या कहा

संक्षेप:

सौगत रॉय ने कहा कि पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा कोई फर्क नहीं डालेगा। प्रधानमंत्री के जंगलराज वाले बयान पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति अन्य भाजपा शासित राज्यों से कहीं बेहतर है।

Dec 20, 2025 10:47 pm IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को घने कोहरे के कारण पश्चिम बंगाल में रैली स्थल पर नहीं पहुंच सके। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत रॉय ने कहा कि भगवान नहीं चाहते कि वे बंगाल की धरती पर कदम रखें। टीएमसी लीडर ने कहा, 'उनकी रैली सफल नहीं हुई। भगवान नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की धरती पर कदम रखें।' उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा कोई फर्क नहीं डालेगा। प्रधानमंत्री के जंगलराज वाले बयान पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति अन्य भाजपा शासित राज्यों से कहीं बेहतर है।

TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल को जंगलराज कहा, लेकिन बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति भारत के किसी भी भाजपा शासित राज्य से बेहतर है। वे घुसपैठियों की बात करते हैं। अगर घुसपैठिए आए हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि सीमा सुरक्षा के लिए बीएसएफ जिम्मेदार है।' पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रणघाट के ताहेरपुर नेताजी पार्क में जनसभा को संबोधित किया, क्योंकि खराब दृश्यता के चलते हेलीकॉप्टर को ताहेरपुर हेलीपैड पर उतारा गया और फिर वे कोलकाता हवाई अड्डे पर लौट गए।

जंगलराज वाले बयान पर हंगामा

जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार के साथ तुलना करते हुए कहा, 'आज देश तेज विकास चाहता है। बिहार ने विकास के लिए एनडीए सरकार को फिर से भारी जनादेश दिया। बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का रास्ता भी साफ किया है। बिहार ने जंगलराज के शासन को एकमत से खारिज कर दिया है। 20 साल बाद भी उन्होंने भाजपा-एनडीए को पहले से ज्यादा सीटें दी हैं। अब हमें पश्चिम बंगाल में महाजंगलराज से मुक्ति दिलानी है।' मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में 2026 के पहले छमाही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

