भाजपा नेता को तेजाब से जलाने की धमकी, रूसी वैज्ञानिकों ने खोजा कैंसर का टीका; टॉप-5 न्यूज

Top 5 News: पश्चिम बंगाल के मालदा से टीएमसी नेता ने भाजपा नेता को तेजाब पिलाने और चेहरे को जलाने की धमकी दी है। गौरतलब है कि टीएमसी नेता अब्दुर बख्शी की तरफ से ऐसा बयान पहली बार नहीं है।

पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी विधायक ने भाजपा नेता को तेजाब पिलाने और चेहरे को जलाने की धमकी दी है। भाजपा ने टीएमसी विधायक की इस धमकी पर अपनी प्रतिक्रिया की दी है। वहीं दूसरी और रूस के वैज्ञानिकों ने कोलन (बड़ी आंत) कैंसर के इलाज के लिए एक नई वैक्सीन विकसित की है। यह वैक्सीन प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स में पूरी तरह सफल रही है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

चेहरा तेजाब से जला देंगे... ममता की पार्टी के विधायक ने भाजपा नेता को दी धमकी

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने भाजपा नेता के मुंह में तेजाब डालने और चेहरे को जलाने की धमकी दी है। विधायक अब्दुर रहीम बख्शी ने कथित तौर पर 'बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों पर अत्याचार' के मुद्दे पर किए जा रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान यह धमकी दी। उनकी इस धमकी के निशाने पर भाजपा नेता शंकर घोष थे। पढ़ें पूरी खबर..

कैंसर खत्म करने वाला टीका तैयार, रूसी वैज्ञानिकों का दावा; कब से होगा इस्तेमाल?

कैंसर वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रूस के वैज्ञानिकों ने कोलन (बड़ी आंत) कैंसर के इलाज के लिए एक नई वैक्सीन विकसित की है। यह वैक्सीन प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स में पूरी तरह सफल रही है। रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी (एफएमबीए) की प्रमुख वेरोनिका स्क्वॉर्त्सोवा ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (ईईएफ) के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन अब उपयोग के लिए तैयार है और इसे आधिकारिक मंजूरी का इंतजार है। पढ़ें पूरी खबर…

साथी हैदराबादी... ओवैसी ने बताया उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे देंगे समर्थन

उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनैतिक पार्टियों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बताया कि उनकी पार्टी आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी। पढ़ें पूरी खबर..

सोनम ने राजा की हत्या का कैसे बनाया प्लान, खुल गया राज; होश उड़ाने वाली साजिश

सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की येाजना कैसे बनाई, इसकी पूरी डिटेल सामने आ गई है। मेघालय पुलिस द्वारा फाइल 790 पेज की चार्जशीट में इस होश उड़ाने वाली साजिश का ब्यौरा दिया गया है। इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हनीमून ट्रिप के दौरान मेघालय के सोहरा में मई महीने में हत्या कर दी गई थी। सोहरा कोर्ट में पेश चार्जशीट में पांच प्रमुख आरोपियों के नाम बताए गए हैं। इसके अलावा राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश का पूरा ब्यौरा दिया गया है। एसआईटी ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके तथाकथित प्रेमी राज कुशवाहा और तीन भाड़े पर लिए गए विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के नाम चार्जशीट में दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर…

जापान के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, पार्टी टूटने से बचाने के लिए छोड़ा पद