SIR के खिलाफ TMC का हल्लाबोल, BDO ऑफिस के बाहर लाठी और झाड़ू लेकर पहुंचे कार्यकर्ता

संक्षेप: दक्षिण 24 परगना जिले में SIR में शामिल एक बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) को मस्तिष्काघात के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि SIR के दबाव और स्कूल के काम से निपटने के लिए 20 घंटे से अधिक समय से काम कर रहे थे।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हुगली के श्रीरामपुर में सोमवार को BDO और SDO कार्यालय के सामने लाठियां और झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। यह विरोध चुनाव आयोग ऑफ इंडिया और बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि राज्य में एसआईआर चल रहा है। टीएमसी विधायक अरिंदम गुइन ने कहा, 'बीजेपी आम जनता के नाम काटने की कोशिश कर रही है। वे लोग चुनाव आयोग के साथ मिले हुए हैं मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। यह पश्चिम बंगाल है और यहां पर ममता बनर्जी हैं। किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से कटने नहीं दिया जाएगा।'

दक्षिण 24 परगना जिले में SIR में शामिल एक बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) को मस्तिष्काघात के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। SIR के दबाव और स्कूल के काम से निपटने के लिए 20 घंटे से अधिक समय से काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बूथ पर कई मतदाताओं को सुनवाई का नोटिस मिलने के बाद वह और अधिक तनाव में आ गए थे। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘भाजपा और उसके आज्ञाकारी निर्वाचन आयोग की संवेदनहीन व रक्तरंजित एसआईआर ने सारी हदें पार कर दी हैं। भाजपा के हाथ खून से सने हैं, और बंगाल हर एक बूंद को याद रखेगा।’