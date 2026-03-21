असम विधानसभा चुनाव में टीएमसी की एंट्री, जारी कर दी 17 प्रत्याशियों की लिस्ट; 6 मुस्लिमों को टिकट
असम विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भी एंट्री हो गई है। टीएमसी ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें से 6 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। टीएमसी का कहना है कि असम में तीसरे विकल्प की जरूरत है।
असम चुनाव में भी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की जोरदार एंट्री हो गई है। टीएमसी ने विधानसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। टीएमसी ने 17 में से 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 126 सीटों वाली असम विधानसबा के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी।
टीएमसी ने किसे कहां से दिया है टिकट
टीएमसी ने अब तक 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कोकराझार जिल ेके बाओखुंगरी सीट से उदंगश्री नरजरारी, धुबरी जिले की बिलासीपारा से मोमिननुर इस्लाम को टिकट दिया गया है। इसके अलावा गोलपापा जिले की जलेस्वर सीट से आरिफ अख्तर अहमद, बोंगईगांव की अभयापुरी सीट से कौशिक रंजन दास और बजाली सीट से कल्याणी कलिता को उम्मीदवार बनाया गया है।
कामरूप की चमरिया सीट से दुलु अहमद, बोको चायगांव से भोगलाल राभा, नलबाड़ी जिले की बारखेत्री सीट से अमीरुल इस्लाम, तमुलपुर जिले की गोरेस्वर सीट से राजन चौहान और दररांग जिले की मंगलदाई सीट से हरे कृष्ण डेका को टिकट दिया गया है। धेमाजी से नरेंद्र कुमार पाव, डिगबोई से जितेन नाग और मुकुम से दिलीप मोरान को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा उद्धारबंद से तपस दास, कटिगोराह से फजलुर रहमान लस्कर और सोनाई सीट से शाहजहां लस्कर को मैदान में उतारा गया है।
बता दें कि असम में बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर मानी जाती है। ऐसे में टीएमसी तीसरा विकल्प पेश करने के लिए जोर लगा रही है। टीएमसी का प्रयास है कि वह प्रमुख सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश करे। असम के कईइलाकों में बांगला का भी प्रभाव है और ऐसे में टीएमसी यहां किस्मत आजमाना चाहती है।
कांग्रेस जारी कर चुकी है चार सूचियां
कांग्रेस ने शुक्रवार को असम विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची जारी की, जिसमें बिदिशा नियोग को जालुकबारी को टिकट दिया गया है। पार्टी ने अपनी चौथी सूची में सात प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार उम्मीदवारों में जालुकबारी, तंगला, बिश्वनाथ, नौबोइचा (आरक्षि.), महमोरा, टिटाबोर और हैलाकांडी के प्रत्याशी शामिल हैं। कांग्रेस ने जालुकबारी से बिदिशा नियोग, तंगला से रोहित परिगा, बिश्वनाथ से जयंत बोरा और नौबोइचा (आरक्षित) सीट से जय प्रकाश दास को चुनावी समर में उतारा है। वहीं, पार्टी ने महमोरा से ज्ञानदीप मोहन, टिटाबोर से प्राण कुर्मी और हैलाकांडी से राहुल रॉय को टिकट दिया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें