ममता बनर्जी की सीट से कट गए 45 हजार वोटरों के नाम, अब घर-घर जाकर जांच करेगी टीएमसी

भवानीपुर एक घनी आबादी वाला शहरी इलाका है, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा से आए लोगों की भी बड़ी संख्या में आबादी रहती है। ऐसे में बड़ी संख्या में नाम कटने को लेकर पार्टी ने सवाल उठाए हैं।

Dec 17, 2025 01:05 am IST
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर में करीब 45 हजार वोटरों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भड़क उठी है। अब टीएमसी ने चुनाव आयोग द्वारा पेश आंकड़ों की जांच का बीड़ा खुद उठाया है। जानकारी के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि पार्टी बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के घर-घर जाकर हटाए गए वोटरों के नामों की दोबारा जांच करेगी।

मंगलवार को टीएमसी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकल नेताओं के साथ एक बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, नेतृत्व ने साफ कहा है कि किसी भी सही वोटर का नाम किसी भी हालात में नहीं कटना चाहिए और हर हटाए गए नाम की फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है।

इससे पहले चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2025 तक भवानीपुर में कुल 2,06,295 वोटर थे। अब ताजा जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सिर्फ 1,61,509 नाम दर्ज हैं यानी 44,787 वोटरों के नाम काटे गए हैं, जो कुल वोटरों का करीब 21.7 प्रतिशत है।

गौरतलब है कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र कोलकाता नगर निगम के वार्ड 63, 70, 71, 72, 73, 74, 77 और 82 को मिलाकर बना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, वार्ड 70, 72 और 77 में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। खास तौर पर अल्पसंख्यक आबादी वाले वार्ड 77 पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भवानीपुर एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा से आए लोगों की भी बड़ी संख्या में आबादी रहती है। ऐसे में बड़ी संख्या में नाम कटने को लेकर पार्टी ने सवाल उठाए हैं।

टीएमसी ने कहा है कि वह क्लेम और आपत्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने वाली है। इस दौरान लोकल नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रभावित वोटरों के साथ खड़े रहें और जांच प्रक्रिया में उनकी मदद करें। इसके अलावा पार्टी ने “मे आई हेल्प यू” नाम का कैंप लगातार चलाने को कहा है, ताकि लोगों को दस्तावेज, फॉर्म भरने और सुनवाई की प्रक्रिया में मदद मिल सके। पार्टी ने कहा है जरूरत पड़ने पर वालंटियर घर-घर जाकर भी सहायता करेंगे।

