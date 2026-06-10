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कल तक ममता बनर्जी से भीख मांगते थे, आज गद्दारी कर रहे; बागी नेताओं पर भड़के TMC सांसद

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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इंटरव्यू में कीर्ति आजाद बागी हुए टीएमसी नेताओं पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी काफी संघर्ष के बाद यहां तक पहुंचीं हैं और वे पार्टी को दोबारा खड़ा करेंगी। उन्होंने कांग्रेस में विलय को लेकर क्या कहा?

कल तक ममता बनर्जी से भीख मांगते थे, आज गद्दारी कर रहे; बागी नेताओं पर भड़के TMC सांसद

पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद पार्टी के बागी नेताओं पर बुरी तरह भड़क गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने मुश्किल वक्त में टीएमसी का साथ छोड़ने का प्लान बना रहे टीएमसी विधायकों और सांसदों को ‘कचरा’ तक कह दिया है। वहीं ममता बनर्जी की आगे की योजना को लेकर कीर्ति आजाद ने कहा है कि वे संघर्ष कर के ही राजनीति में आई थीं और अब वे दोबारा इसके लिए तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में पार्टी के विलय को लेकर पूछे गए सवाल पर भी जवाब दिया।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में 58 विधायकों की बगावत के बाद अब TMC में लोकसभा पर भी खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दिनों पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने वालीं काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में पार्टी के कम से कम 20 सांसद NDA सरकार को समर्थन दे सकते हैं। इससे टीएमसी खेमे में हलचल मची हुई है। ममता बनर्जी की ओर से इस बगावत पर अब तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि उनके कुछ करीबी सांसदों ने बागी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला है। इनमें महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद जैसे सांसदों के नाम शामिल हैं।

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गद्दार जा रहे हैं तो अच्छा है- कीर्ति आजाद

एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में कीर्ति आजाद ने बागियों को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा। बागियों के इस दावे पर कि उन्हें टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों का समर्थन प्राप्त है, कीर्ति आजाद ने कहा कि कई सांसदों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान सहित उन सभी सांसदों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये बीजेपी का 'डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट' है।” आगे बागियों पर तंज कसते हुए आजाद ने कहा, “अगर ऐसा है तो वे साबित करें। वैसे भी वे अलग नहीं रह सकते, कानूनन उन्हें बीजेपी में ही विलय करना होगा। तो सीधे स्वीकार करें कि नरेंद्र मोदी ही उनके नेता हैं। गद्दार जा रहे हैं तो अच्छा है, 'कचरे’ से मुक्ति मिली।”

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‘टिकट के लिए घर के बाहर भीख मांगा करते थे’

कीर्ति आजाद ने बगावत का चेहरा बनीं सांसद काकोली घोष पर भी हमला बोला। आजाद ने आरोप लगाया, “काकोली घोष 5 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ी गई थीं। क्या बीजेपी ऐसे ही ईमानदार लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करेगी? जब वह चीफ व्हिप थीं, तो कभी संसद नहीं आती थीं, सिर्फ फोन पर डायरेक्शन देती थीं। दीदी ने जब उनकी जगह कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाया, तो वह नाराज हो गईं। यह बगावत विचारधारा की नहीं, सिर्फ सत्ता की भूख है।” वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने वाले बागी ऋतब्रत बनर्जी को लेकर आजाद ने कहा कि वह कभी टिकट के लिए घर के बाहर भीख मांगा करते थे। दीदी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, विधायक बनाया और अब वह लेबर मिनिस्टर बनने वाले थे, लेकिन उनकी असलियत अब सामने आ गई है।

कांग्रेस में होगा टीएमसी का विलय?

हाल ही में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की गले मिलते हुए तस्वीरों के वायरल होने के बाद टीएमसी के कांग्रेस में विलय की भी अटकलें तेज हैं। इस सवाल पर कीर्ति आजाद ने कहा, "मुझे इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। यह बेहद संवेदनशील मामला है, जिसका फैसला सिर्फ हमारी टॉप लीडरशिप ही करेगी और सही समय आने पर वह खुद हम सभी सांसदों को इसकी जानकारी देंगी।”

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आगे क्या करेंगी ममता बनर्जी?

पार्टी में उपजे इस सबसे बड़े संकट के बीच कीर्ति आजाद ने बताया कि उनकी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लगभग डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई है। कीर्ति आजाद ने बताया, "ममता बनर्जी का आत्मविश्वास डिगा नहीं है, वह पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी को फिर से शून्य से खड़ा करूंगी। मैं बहुत संघर्ष के बाद यहां तक पहुंची थी। अगर जरूरत पड़ी, तो मैं फिर से सड़कों पर उतरकर जनता के बीच लड़ाई लड़ूंगी।"

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लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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