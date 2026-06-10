कल तक ममता बनर्जी से भीख मांगते थे, आज गद्दारी कर रहे; बागी नेताओं पर भड़के TMC सांसद

इंटरव्यू में कीर्ति आजाद बागी हुए टीएमसी नेताओं पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी काफी संघर्ष के बाद यहां तक पहुंचीं हैं और वे पार्टी को दोबारा खड़ा करेंगी। उन्होंने कांग्रेस में विलय को लेकर क्या कहा?

पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद पार्टी के बागी नेताओं पर बुरी तरह भड़क गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने मुश्किल वक्त में टीएमसी का साथ छोड़ने का प्लान बना रहे टीएमसी विधायकों और सांसदों को ‘कचरा’ तक कह दिया है। वहीं ममता बनर्जी की आगे की योजना को लेकर कीर्ति आजाद ने कहा है कि वे संघर्ष कर के ही राजनीति में आई थीं और अब वे दोबारा इसके लिए तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में पार्टी के विलय को लेकर पूछे गए सवाल पर भी जवाब दिया।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में 58 विधायकों की बगावत के बाद अब TMC में लोकसभा पर भी खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दिनों पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने वालीं काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में पार्टी के कम से कम 20 सांसद NDA सरकार को समर्थन दे सकते हैं। इससे टीएमसी खेमे में हलचल मची हुई है। ममता बनर्जी की ओर से इस बगावत पर अब तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि उनके कुछ करीबी सांसदों ने बागी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला है। इनमें महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद जैसे सांसदों के नाम शामिल हैं।

गद्दार जा रहे हैं तो अच्छा है- कीर्ति आजाद एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में कीर्ति आजाद ने बागियों को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा। बागियों के इस दावे पर कि उन्हें टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों का समर्थन प्राप्त है, कीर्ति आजाद ने कहा कि कई सांसदों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान सहित उन सभी सांसदों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये बीजेपी का 'डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट' है।” आगे बागियों पर तंज कसते हुए आजाद ने कहा, “अगर ऐसा है तो वे साबित करें। वैसे भी वे अलग नहीं रह सकते, कानूनन उन्हें बीजेपी में ही विलय करना होगा। तो सीधे स्वीकार करें कि नरेंद्र मोदी ही उनके नेता हैं। गद्दार जा रहे हैं तो अच्छा है, 'कचरे’ से मुक्ति मिली।”

‘टिकट के लिए घर के बाहर भीख मांगा करते थे’ कीर्ति आजाद ने बगावत का चेहरा बनीं सांसद काकोली घोष पर भी हमला बोला। आजाद ने आरोप लगाया, “काकोली घोष 5 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ी गई थीं। क्या बीजेपी ऐसे ही ईमानदार लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करेगी? जब वह चीफ व्हिप थीं, तो कभी संसद नहीं आती थीं, सिर्फ फोन पर डायरेक्शन देती थीं। दीदी ने जब उनकी जगह कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाया, तो वह नाराज हो गईं। यह बगावत विचारधारा की नहीं, सिर्फ सत्ता की भूख है।” वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने वाले बागी ऋतब्रत बनर्जी को लेकर आजाद ने कहा कि वह कभी टिकट के लिए घर के बाहर भीख मांगा करते थे। दीदी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, विधायक बनाया और अब वह लेबर मिनिस्टर बनने वाले थे, लेकिन उनकी असलियत अब सामने आ गई है।

कांग्रेस में होगा टीएमसी का विलय? हाल ही में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की गले मिलते हुए तस्वीरों के वायरल होने के बाद टीएमसी के कांग्रेस में विलय की भी अटकलें तेज हैं। इस सवाल पर कीर्ति आजाद ने कहा, "मुझे इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। यह बेहद संवेदनशील मामला है, जिसका फैसला सिर्फ हमारी टॉप लीडरशिप ही करेगी और सही समय आने पर वह खुद हम सभी सांसदों को इसकी जानकारी देंगी।”