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मार्गदर्शक मंडल में आइए दीदी, LoP पद छीनने के बाद बागी ऋतब्रत बनर्जी की ममता को सलाह

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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TMC Crisis Deepens: TMC से निष्कासित किए गए बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और विधानसभा में विरोधी दल के नेता के लिए आवंटित कमरे की चाभी उन्हें सौंपी गई है।

मार्गदर्शक मंडल में आइए दीदी, LoP पद छीनने के बाद बागी ऋतब्रत बनर्जी की ममता को सलाह

TMC Crisis Deepens: पश्चिम बंगाल की राजनीति खासकर विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस (TMC) में उथल-पुथल का दौर जारी है। कुछ दिनों पहले TMC अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस बागी विधायक यानी ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, आज उन्हीं ने एक तरह से उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथिंद्र बोस ने ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के 58 बागी विधायकों ने रितब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना और बुधवार को अपने इस फैसले की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को दी।

नेता विपक्ष चुने जाने के बाद ऋतब्रत बनर्जी ने अपने गुट को असली TMC बताते हुए ममता बनर्जी को पार्टी का मुख्य सलाहकार बनने का आग्रह किया है। ऋतब्रत बनर्जी ने TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी से अपील की है कि चल रही बगावत के बावजूद वे विधायक दल का मार्गदर्शन करें। उन्होंने कहा, "हम ममता बनर्जी से अनुरोध करेंगे कि वे विधायक दल की मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाएं।" इसके साथ ही, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बागी खेमे का ममता बनर्जी के भतीजे और TMC नेता अभिषेक बनर्जी के साथ राजनीतिक तौर पर बहुत कम जुड़ाव है।

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ममता बनर्जी ने शोभनदेब चट्टोपाध्याय को नामित किया था LoP

बता दें कि ऋतब्रत उन दो विधायकों में से एक थे, जिन्हें सोमवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण TMC से निकाल दिया गया था। यह कार्रवाई बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋतब्रत का नाम सार्वजनिक किए जाने के ठीक 15 मिनट बाद हुई थी। तब शुभेंदु अधिकारी ने बताया था कि स्पीकर को बागी नेता की ओर से एक औपचारिक शिकायत मिली है। दरअसल, इससे पहले ममता बनर्जी ने शोभनदेब चट्टोपाध्याय को इस पद के लिए नामित किया था लेकिन उनके नाम पर पार्टी में विरोध हो गया था।

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TMC विधायक दल का नियंत्रण अब बागियों के हाथ

बहरहाल, ताजा घटनाक्रम ने TMC के विधायक दल का नियंत्रण अब बागियों के हाथों में सौंप दिया है। स्पीकर से मुलाकात के बाद विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ऋतब्रत ने कहा कि उनके गुट ने TMC के चुनाव चिह्न पर चुने गए 58 विधायकों के हस्ताक्षर जमा किए थे और स्पीकर ने हमारे दावे को स्वीकार कर लिया है। यह दावा करते हुए कि पार्टी के विधायकों का स्पष्ट बहुमत अब उनके साथ है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बागी गुट सदन में वैध विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, "TMC विधायक दल 58 विधायकों की एक टीम है, जिन्होंने TMC के चुनाव चिह्न पर जीत हासिल की है।" बनर्जी के अनुसार, दो और विधायक जो इस समय राज्य से बाहर हैं,उनका समर्थन भी उन्हें हासिल है।

60 विधायकों का समर्थन ऋतब्रत के पास

हालिया चुनावों में TMC ने राज्य विधानसभा की 294 सीटों में से 80 पर जीत दर्ज की थी। दल बदल कानून के हिसाब से दो तिहाई सदस्यों की जरूरत होती है। इस हिसाब से 53 विधायकों की जरूरी संख्या से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन अब ऋतब्रत के पास है।

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धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलने और टेलीविजन पर राजनीतिक बहसों में अलग पहचान बनाने वाले रितब्रत ने 2008 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में पहली बार प्रसिद्धि हासिल की और ममता बनर्जी के सत्ता में आने के दौरान वामपंथी युवा शाखा के सबसे मशहूर चेहरों में से एक बन गये। वर्ष 2011 में, जब वाम मोर्चा लगभग तीन दशकों की सत्ता के बाद सबसे मुश्किल चुनाव का सामना कर रहा था, तब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने कोलकाता दक्षिण लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के दिग्गज नेता सुब्रत बख्शी के खिलाफ रितब्रत को मैदान में उतारा, लेकिन वह हार गए थे।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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