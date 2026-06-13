घर का टूटा ताला, अब छिन जाएगी पार्टी? चक्रव्यूह में फंसते जा रहे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी
पश्चिम बंगाल में TMC अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी और मदन मित्रा पर ED-CID और पुलिस की छापेमारी जारी है, तो वहीं बागी सांसद 'असली TMC' का दावा ठोकने की तैयारी में हैं।
बंगाल विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद जब सड़कों पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 'चोर-चोर' के नारे गूंजे थे, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि पार्टी और उसके नेतृत्व के लिए आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में अजेय मानी जाने वाली टीएमसी आज अपने सबसे बड़े अंदरूनी और बाहरी संकट से गुजर रही है। इस पूरे सियासी और कानूनी तूफान के केंद्र में हैं- अभिषेक बनर्जी।
आधी रात की छापेमारी और टूटा हुआ ताला
शनिवार, 13 जून 2026 की अलसुबह, कोलकाता का हाई-प्रोफाइल कालीघाट इलाका अचानक पुलिस और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती से छावनी में तब्दील हो गया। रात करीब 3 बजे पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबनी थाने और कोलकाता पुलिस की संयुक्त टीम अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची।
जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो पुलिस ने कथित तौर पर ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और करीब चार-पांच घंटे तक सघन तलाशी ली। यह पूरा घटनाक्रम पश्चिम मेदिनीपुर में दर्ज एक मामले से जुड़ा बताया जा रहा है। जैसे ही इस अप्रत्याशित कार्रवाई की खबर फैली, पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी खुद को रोक नहीं पाईं और तुरंत अपने भतीजे के घर पहुंच गईं। इस घटना ने साबित कर दिया है कि अब जांच एजेंसियां टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व के 'ड्राइंग रूम' तक बेखौफ पहुंच चुकी हैं।
'साइनगेट' का साया
कालीघाट आवास पर हुई यह छापेमारी कोई अकेली घटना नहीं है। ठीक दो दिन पहले ही पश्चिम बंगाल अपराध अन्वेषण विभाग (CID) ने राज्य विधानसभा से जुड़े बहुचर्चित जाली हस्ताक्षर मामले (जिसे 'साइनगेट' कहा जा रहा है) में अभिषेक बनर्जी से लंबी पूछताछ की थी। यह मामला एक ऐसे समय में सामने आया है जब अभिषेक को कई जांच एजेंसियों द्वारा लगातार नए समन भेजे जा रहे हैं।
ईडी की दस्तक: पुराने दिग्गजों पर कसा शिकंजा
जब ममता-अभिषेक की टीम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तभी राज्य में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच तेज करते हुए ईडी ने शनिवार सुबह से ही कोलकाता और आसपास के छह-सात ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
इस कार्रवाई के निशाने पर सीधे तौर पर टीएमसी के कद्दावर विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा आ गए हैं। ईडी की टीमें कमरहाटी स्थित उनके आवास पर पहुंचीं। जांच एजेंसी को शक है कि मित्रा के तार 125 से अधिक अवैध नियुक्तियों से जुड़े हैं, जहां कथित तौर पर अयोग्य उम्मीदवारों को नकदी और सोने के बदले नौकरियां बांटी गईं।
अपनों की बगावत: कल्याण बनर्जी का अल्टीमेटम
अगर बाहरी हमले टीएमसी को कमजोर कर रहे हैं, तो अंदरूनी कलह उसे तोड़ रही है। पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा तबका अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मुखर हो चुका है। हाल ही में टीएमसी के कई विधायक बागी होकर अपना अलग गुट बना चुके हैं। अब इस बगावत को सबसे बड़ी हवा दे रहे हैं पार्टी के वे सांसद जो अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं।
तृणमूल में उथल-पुथल के बीच पार्टी के 19 लोकसभा सांसदों के नाम और हस्ताक्षरों वाली एक कथित सूची ऑनलाइन प्रसारित हुई। बागी तृणमूल नेताओं ने दावा किया कि इस दस्तावेज से उनके कदम के समर्थन का संकेत मिलता है। सूची में काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हलदर, शर्मिला सरकार, प्रसून बंद्योपाध्याय, जगदीश बर्मा बसुनिया, असित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहेर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्थ भौमिक के हस्ताक्षर थे। इनमें कई सायोनी घोष जैसे कई सांसद अभिषेक बनर्जी के सबसे खास और करीबी माने जाते हैं।
इस बीच कल्याण बनर्जी ने अभिषेक के खिलाफ अपनी नाराजगी को जगजाहिर करते हुए ममता बनर्जी को यहां तक कह दिया है- मुझे या अभिषेक में से किसी एक को चुन लें। कल्याण का आरोप है कि अभिषेक अहंकारी हो गए हैं और किसी का सम्मान नहीं करते। उन्होंने यहां तक कि 'साइनगेट' से जुड़े अभिषेक के उन मुकदमों से भी खुद को अलग कर लिया है, जिनकी वे अदालत में पैरवी कर रहे थे।
सोमवार का महा-धमाका: स्पीकर के दरबार में बागी सांसद
बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा इस सोमवार को दिल्ली में होने जा रहा है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी के बागी सांसदों का एक बड़ा धड़ा पूरी तरह से टूट चुका है और सोमवार को सीधे लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने जा रहा है। यह मुलाकात महज शिष्टाचार या शिकवा-शिकायत नहीं है। बागी सांसद स्पीकर के सामने खुद को एक अलग और स्वतंत्र गुट के रूप में मान्यता देने की मांग करने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह ममता बनर्जी और खासकर अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक करियर पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक प्रहार होगा। सांसदों का एक साथ इतनी बड़ी संख्या में टूटना और स्पीकर से मिलना इस बात का सीधा संकेत है कि उन्होंने दल-बदल विरोधी कानून से बचने की पूरी कानूनी बिसात बिछा ली है।
कूचबिहार से सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया का दावा है कि उनके पास 19 लोकसभा सांसदों का समर्थन है। यह बागी धड़ा सोमवार (15 जून) को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने जा रहा है। इन बागी सांसदों की मांग सिर्फ अलग गुट बनाने की नहीं है; वे स्पीकर के सामने 'असली टीएमसी' के रूप में मान्यता मांगने जा रहे हैं। बसुनिया ने साफ कर दिया है कि उनका यह कदम पार्टी के भीतर 'आंतरिक लोकतंत्र की कमी' के खिलाफ है। हालांकि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा (जो ममता के साथ हैं) ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि दल-बदल कानून के तहत 19 सांसदों का आंकड़ा पार्टी तोड़ने के लिए काफी नहीं है और इन "गद्दारों" को इस्तीफा देना होगा।
क्या टीएमसी इस तूफान से निकल पाएगी?
एक तरफ केंद्रीय एजेंसियां और दूसरी तरफ पार्टी के पुराने वफादारों की खुली बगावत- अभिषेक बनर्जी इस वक्त दोधारी तलवार पर चल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी आज चौतरफा घिर चुके हैं। एक तरफ उन्हें 14 जून को भवानी भवन (CID) में और 16 जून को पुलिस के सामने पेश होना है, दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी जैसे दिग्गज उनके काम करने के तरीके को 'अहंकारी' बता रहे हैं, और सबसे बढ़कर सोमवार को 19 सांसद स्पीकर के सामने 'असली टीएमसी' का दावा ठोकने जा रहे हैं।
ममता बनर्जी के सामने आज सिर्फ अपने भतीजे को एजेंसियों से बचाने की चुनौती नहीं है, बल्कि उस पार्टी को टूटने से बचाने की आखिरी और सबसे मुश्किल जंग है, जिसे उन्होंने अपने खून-पसीने से सींचा था। सोमवार का दिन बंगाल की राजनीति का एक नया और संभवतः सबसे बड़ा अध्याय लिखने जा रहा है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें